Inês Pereira: “Nunca viví el fútbol como se vive aquí en A Coruña”

Aterrizó en A Coruña para dar un salto de calidad a la plantilla deportivista. Como cedida por el Everton, eso sí. A Inês Pereira le han bastado dos meses para ganarse a la afición blanquiazul merced a sus buenas actuaciones.



Su buen hacer se lo han querido recompensar los seguidores del Deportivo, que la han seleccionado como la mejor jugadora Estrella Galicia del mes de noviembre. Y eso que ante el Sevilla, la guardameta lusa vio una roja directa que le impidió estar en el siguiente partido. Pero Inês ha llegado para ser importante y demostrar todo su potencial en la Liga F, competición en la que ya se ha erigido como una de las grandes revelaciones.



Tras recibir la distinción, la portera deportivista atendió a los medios de comunicación para hablar de la situación actual del equipo. Sobre eso, aceptó que no están donde quieren estar. Sin embargo, “las ganas de seguir adelante y hacer las cosas bien” son innegociables para ella, y la plantilla quiere “seguir trabajando”.



La goleada sufrida a manos del Granada puso de manifiesto la mala racha que está atravesando el Deportivo, aunque Inês Pereira piensa que el próximo sábado, tienen una buena oportunidad para resarcirse.



La marcha de Irene Ferreras y la llegada de Fran Alonso supuso muchos cambios, y para la guardameta lusa “es normal que las cosas, al principio, no salgan bien”. La clave para ella está “en seguir trabajando, seguir creyendo” tanto en el entrenador como en ellas mismas. Reconoció también que en lo personal, la diferencia no está siendo notoria. Cuando el actual técnico llegó al equipo, Inês estaba concentrada con la selección portuguesa y, a diferencia de sus compañeras, no pudo “vivir todo el proceso”. Además, siendo portera, muchas horas de trabajo son bajo las órdenes de Xandre Vázquez, el entrenador de las guardametas.



“Yo voy a ser la misma portera que Irene quería que fuera, porque Fran me pide lo mismo”, explicó. Su cometido no ha variado y, hasta ahora, los once goles recibidos en diez encuentros, ratifican que ha llegado para “ser una jugadora importante dentro del equipo”.



Sin duda, hay pocos retos tan vertiginosos en esta Liga F como el de enfrentarse al conjunto de Alberto Toril. Precisamente sobre la cita del próximo sábado (16.30 horas), aseguró que respetan mucho al Real Madrid, pero como lo hacen con el resto de equipos. Tienen “ganas de ganar, de hacer un buen partido” y sobre todo, “de hacer goles y no sufrirlos”, confesó.



Es consciente de la dificultad del partido. De hecho, asume que no tendrán “todo el balón” que les gustaría tener, pero también confiesa que conocen “los puntos débiles del Real Madrid”. “Si hacemos goles y ellas no lo logran, el trabajo será más fácil”, añadió.



Riazor será el escenario testigo del choque, como en todos los encuentros ligueros que se jugaron hasta la fecha. Para la guardameta lusa, disfrutar de un estadio así “es muy especial”. Declaró que, en su carrera profesional, nunca vivió el fútbol de la forma “que se vive en A Coruña”. “Estuve en Portugal y Suiza y nada se compara a lo que se vive aquí”, finalizó.