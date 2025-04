Inês Pereira: "En el Deportivo siento que me dan mi libertad para disfrutar y jugar mi fútbol"

Inês Pereira custodiará este viernes la portería de Portugal en el partido contra España y es consciente de que será un duelo "muy complicado", pero tiene clara la estrategia de las portuguesas: ir con confianza, crear peligro en jugadas rápidas y "tener mucho cuidado" con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.



Pereira, jugadora del Dépor y una de las guardametas mejor valoradas del mundo, saldrá mañana al campo de Paços de Ferreira y cumplirá con su ritual de entrar con el pie izquierdo y mirar al cielo para concentrarse antes de batirse contra las españolas, contó en una entrevista con EFE en la Cidade do Futebol, ubicada en Oeiras, a las afueras de Lisboa.



Portugal y España juegan este viernes y el domingo sendos encuentros en busca de una plaza en la fase final de la Liga de Naciones, cuyas vigentes campeonas son las de Montse Tomé.



Día previo a uno de los partidos más importantes de la temporada ¿Cómo lo encaran?

Tenemos mucha ilusión de jugar contra las campeonas del mundo y creo que podemos hacer cosas muy buenas y que va a ser un gran espectáculo en el fútbol femenino (...) Demostrar que nosotras estamos evolucionando, que hay que mirar los partidos de fútbol femenino, que hay mucha calidad, y después, claro, como es lo que nos gusta, disfrutarlo, que es muy importante también.



Su trabajo fue fundamental en el empate contra Inglaterra (1-1) ¿Que visión tiene de este duelo?

Contra Inglaterra yo creo que el trabajo no fue solo mío, sino de toda la gente. La primera mitad es verdad que no jugamos el fútbol que nos gustaría, pero la segunda, entramos muy bien y claro, cuando haces el plan de partido y haces lo que el entrenador te pide, las cosas salen bien y logramos un punto, que fue muy importante.



Ahora, este partido va a ser muy complicado también, jugar contra las campeonas del mundo, pero es muy especial siempre jugar un duelo ibérico, jugar contra España, que para nosotros son como nuestros hermanos.



¿Cuáles diría que son los fuertes y los puntos más débiles de España? ¿Por dónde puede atacar Portugal?

Lo más fuerte de España es que tiene mucho el balón, controla mucho el balón (...) Y sabemos que tenemos que cerrar los espacios, porque si no, nos pueden hacer mucho daño. Y cuando tengamos nosotras el balón, aprovecharlo, tener mucha confianza, jugar nuestro juego y crear peligro en transiciones, en jugadas rápidas.



¿Qué jugadoras debe Portugal vigilar más de cerca?

No puedo decir solo una, sabemos que las 11 que van a jugar van a ser las mejores. Pero claro, cuando juegas contra las balones de oro, sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con Alexia (Putellas), con Aitana (Bonmatí), con Claudia Pina también, pero es lo que digo, las 11 que van a jugar y las que vayan a entrar tienen mucha calidad.



Para la competición, si ganan contra España, ¿cómo se perfila la Liga de Naciones para Portugal?

Si ganamos, vamos a seguir compitiendo (...) no podemos olvidarnos de que todavía van a quedar tres partidos, y si ganamos este tenemos que pensar ya en el próximo en Vigo y ganar también. Pero yo creo que no solo para la Liga de Naciones, sino también para la preparación de la Eurocopa, esos siete partidos van a ser muy importantes.



Una victoria sería un hito para Portugal...

Sí, nunca hemos ganado a España y queremos hacerlo.



¿Y qué tal desde su llegada a España para jugar en el Deportivo de A Coruña? ¿Cómo se ha sentido en la Liga?

Me siento muy bien, me siento muy contenta, tengo mi espacio (...) Siento que me da mucha libertad para disfrutar y para jugar mi juego. Pero mi foco está ahora con la 'sele' y el viernes tenemos que terminar el partido con más 3.



¿Te aventurarías a dar un resultado para mañana?

Prefiero no hacerlo, prefiero guardarme lo que pienso, pero yo creo que lo más importante es competir, saber contra quién vamos a jugar, respetar mucho a España y aprovechar su debilidad.