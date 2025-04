Beatriz Álvarez, en Abegondo: "Creo que el Dépor ha llegado para quedarse"

La máxima mandataria de la Liga F, Beatriz Álvarez, visitó en la mañana de ayer la Ciudad Deportiva de Abegondo, acompañada por el CEO, Pablo Vilches. Allí llevaron a cabo un encuentro informativo sobre la situación actual de la competición.



Y si hay un tema candente en la ciudad de A Coruña en estas últimas semanas, ese es el del arbitraje, VAR incluido. Y en la máxima categoría femenina no iba a ser menos, sobre todo tras la polémica acaecida en el partido entre Barcelona y Real Madrid. Precisamente este asunto lo ha puesto encima de la mesa Beatriz Álvarez: “En la bolsa que el CTA determina que es para la Liga F ahora mismo hay una árbitra de nivel de fútbol profesional masculino, luego tenemos dos árbitras de Primera RFEF, hablo de la catalogación que les da el CTA. Tenemos una de Segunda RFEF y el resto, que es el 75%, es de Tercera RFEF”, explicó.



La mandataria insistió en que, el tema de contar con un arbitraje de calidad es una cuestión que va más allá del género: “Esto tiene que ver con la competencia. La Liga F no es un banco de pruebas, es una liga profesional. Es muy difícil porque quisieron impulsar el arbitraje femenino y las colocaron en la élite, pero esa decisión fue como dispararnos en el pie”.



El Deportivo ya sabe lo que es sufrir esto. La más reciente fue ante el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano, donde la colegiada señaló dos fueras de juego que perjudicaron de forma considerable al conjunto dirigido por Fran Alonso. Y aunque parece que el VAR tal y como se conoce en el fútbol español todavía es algo inviable para la Liga F, Beatriz aseguró que se está trabajando en una herramienta similar: “Se ha pedido a la FIFA una prueba que, aunque no es el VAR, podría ser importante. Es un video support que se adapta a las infraestructuras”.

Modelo de competición



Otra de las cuestiones que la presidenta de la Liga F analizó desde Abegondo fue el de la posibilidad de un nuevo modelo de competición.



En los últimos años, la máxima categoría ha estado caracterizada por la poca competitividad entre los equipos de media tabla e, incluso, en el liderato: “Estamos poniendo encima de la mesa un nuevo modelo de competición y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está bastante abierta a ello. La idea es crear una competición en la que los 16 equipos estén compitiendo hasta la última jornada, que todos se estén jugando algo”, aseguró.

Beatriz Álvarez, durante el encuentro informativo en Abegondo | RCDEPORTIVO



Este nuevo modelo tendría como propósito la fidelización del espectador. Sin embargo, esta no es la única medida en la que trabajan desde la institución: “Estamos desarrollando un proyecto con los clubes que hemos promovido de la Liga F que se llama Fan Experience. Lo estamos haciendo de la mano de una empresa que trabaja en otras Ligas. Nos está ayudando en una primera fase de análisis con cada uno de los clubes. Para nosotros es muy importante crear un producto diferente. No debemos caer en querer llegar al fútbol masculino, no es el objetivo. Queremos fidelizar a una cantidad de espectadores y que formen parte de la comunidad de Liga F”.

Mejora considerable



Los clubes han ido adaptándose y la evolución ha sido exponencial. Como explicó el CEO de la Liga F, los datos avalan el crecimiento de la competición a nivel de audiencias: “En la jornada 14 de esta temporada había una audiencia de 2.913.575 y la audiencia total de la campaña pasada fue de 3.531.967. Por lo tanto, se ha logrado en la jornada 14, un 82,5% de la audiencia total obtenida en toda la temporada pasada. Con estos datos endentemos que terminaremos la temporada con un aumento del 115% aproximadamente. En cuanto a la audiencia media, ha habido un crecimiento de casi el 73%. Y para todo esto hay que tener en cuenta que solo hay un partido en abierto en cada jornada”.



En esa línea de mejora, ha llegado también, en estos tres años desde la creación de la Liga F, la profesionalización de la competición más allá de las retribuciones salariales: “Ahora el salario medio de la Liga F es de 59.000 euros anuales, aunque el salario mínimo está marcado en 22.500 euros. También se ha mejorado a nivel de recursos”, explicó Beatriz.

Elogios al Deportivo



La presidenta de la patronal también aprovechó su visita para poner en valor la apuesta del Deportivo por la sección femenina: “Había clubes que llevaban años queriendo tener una sección femenina y no consiguieron lo que consiguió el Dépor en mucho menos tiempo. Eso no es fruto de la casualidad, es por la apuesta”.



Alabó la confianza que el club deposita en sus jugadoras, así como el cumplimiento de una postura mencionada en la primera visita de Beatriz Álvarez al club: “La primera vez que vinimos, nos dijeron que iban a intentar jugar todos los partidos en Riazor. Y han cumplido. Creo que el Dépor ha llegado para quedarse. El club ha tenido que adaptarse y lo ha hecho de maravilla”.

Límite salarial



El Deportivo es uno de los tres clubes que tiene un equipo en Primera División femenina y otro en Segunda División masculina, un hecho que le perjudicó a la hora de fijar el tope salarial.



La mandataria de la Liga F, aunque no es un tema que competa a su institución, explicó que es algo que ya está solucionado y que se hará efectivo en la temporada que viene: “Ha sido una medida que ha propuesto el Deportivo en la Asamblea de LaLiga. Se ha llevado a votación y se ha aprobado, con unos requisitos y unas condiciones, eso sí. Al Deportivo le afecta directamente y sí que puede acogerse a que no tenga una afectación directa el presupuesto del femenino en el control económico”.