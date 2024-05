Inés Altamira comunica que no seguirá en el Depor Abanca

Inés Altamira, central que ha defendido la camiseta del Depor Abanca las tres últimas temporadas, ha comunicado que no va a seguir vinculada al conjunto coruñés. Se marcha tras haber sido indiscutible durante toda su estancia en el club y con el ascenso, objetivo para el que llegó cuando el descenso estaba aún reciente.



“¡Hola deportivistas! Quería comunicaros que no voy a seguir vinculada al Depor Abanca. Daros las gracias por el incansable apoyo recibido. Sois el motor de este club. Agradecer a todas las compañeras y staff que han formado parte de este camino. Me llevo una parte de cada uno de vosotrxs. Tras tres exigentes temporadas, me voy cumpliendo el principal objetivo, devolver al Depor Abanca a la Liga F. Desearos mucha suerte en los próximos retos profesionales. ¡Grazas e forza Depor!”, publicó la asturiana en sus redes sociales.



Durante su última temporada disputó 24 de los 26 partidos de liga, todos como titular, y aportó dos goles.



Se marcha una jugadora que ha formado una dupla inquebrantable con Raquel en el eje de la zaga. Una de las mejores muestras de ello es que el club dejó de acometer fichajes de centrales puras como recambio, optando por perfiles que pudieran desempeñarse también en otras demarcaciones, ante la total confianza que tenía en Altamira y en la jugadora madrileña.