Fran Alonso: "Siempre dije que confiaba en el grupo al 100%"

"Que siga la racha" es el mayor deseo de Fran Alonso para el partido del próximo domingo. El Deportivo recibe la visita de un rival directo como es el Eibar (17.30 horas en Riazor) y el técnico blanquiazul advierte de que es un equipo "muy agresivo".

Seis jornadas como invito: "Estamos trabajando para ello, tenemos muy buenas sensaciones. Es un partido en casa, que siempre es un extra por tener el apoyo de nuestra afición. Tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido y ojalá que siga la racha".

Papel de la afición: " Esta racha también es de ellos y ellas. Siempre sentimos su apoyo, todos los partidos en los que hemos estado fuera, siempre hemos tenido a un grupo de aficionados del Dépor con banderas, apoyándonos. Estamos súper orgullosos, nos debemos a este escudo, nos debemos a nuestra afición y nos encantaría que estuvieran el domingo con nosotras para un partido que es vital, como todos".



Bajas para el domingo: "Seguimos igual, Henar todavía no está entrenando con el grupo, ya está un poquito más cerca, por el resto sin novedades, están todas disponibles".



Eibar: "Es un rival muy difícil, muy agresivo, muy bien trabajado, con una idea muy clara de juego. Es difícil hacerle daño. Nosotros tenemos nuestro plan de partido e intentaremos ejecutarlo de la mejor manera posible y darle una alegría a la afición, y ya, de paso continuar con esa buena racha que estamos teniendo".



Rival en mala racha: "Ponen las cosas muy difíciles al rival, tienen muy clara su idea de juego. Son verticales, son directas y son buenas haciéndolo. Son muy peligrosas. Me espero un partido muy difícil, pero confío en nuestra racha, nuestro estado anímico, tenemos bastante moral y confío en nuestro estadio, en nuestra afición. Espero que tengamos un buen partido, pero el rival es muy complicado".

Barrera de puntos para lograr la salvación: "Supongo que dependerá de cómo puntúen, de los puntos que el colista vaya a hacer. No sé, intento no hacer números a parte de los tres, esos sí que los intento hacer, conseguir los tres puntos este domingo. Es cierto que cada partido que logramos puntuar, es un pasito más cerca de ese objetivo que nos hemos puesto. No nos relajamos, no hemos conseguido nada todavía, somos muy autoexigentes. Pero vernos ahora mismo décimas, temporalmente, en la tabla, cuando hace seis partidos estábamos en descenso, nos da moral, nos da confianza y nos dice que estamos en el buen camino. Hay que seguir trabajando para conseguir el objetivo cuanto antes".



Se hubiera imaginado estar así: "Siempre he confiado. Después de derrotas bastante abultadas, siempre dije que confiaba en el grupo al 100%. Que incluso aunque no vinieran refuerzos, creía que teníamos un grupo con la suficiente calidad, la suficiente actitud para salvarnos. Siempre he confiado, pero es cierto que la racha es muy buena. Tú siempre confías, siempre intentas ganar y siempre crees que puedes ganar. Me parece una racha espectacular, estoy súper orgulloso del grupo, de todo el grupo, del organigrama, tanto directiva, staff, jugadoras… Creo que estamos haciendo un trabajo con muchísima pasión, dedicación. Creo que poco a poco vamos viendo los resultados".



Un triunfo el domingo puede ser definitivo: "Es un paso en la dirección correcta, es un rival que ahora mismo está con los mismos puntos que nosotras. Sería súper importante poder ganar. Sabemos cuál es el objetivo, que es quedarnos en esta liga, pero intentamos mirar para arriba, intentamos escalar el mayor número de posiciones posibles. Le estamos poniendo todo durante toda la semana para conseguir los tres puntos".



El equipo refleja ahora su idea: "Mi idea inicial, sin conocer a las jugadoras en profundidad era distinta. Ahora hemos propuesto un sistema que se adapte a las jugadoras que tenemos, que creemos que tienen muchísima calidad, que ayude también a las jugadoras que tenemos en cantera a que tengan esa oportunidad de contribuir con el primer equipo. Cada semana que pasa se ve un poco más. No todos los partidos son buenos, la primera parte ante el Espanyol no nos gustó, no estamos contentas con nuestra actuación, sobre todo ofensiva. Creo que se ve una idea de juego más clara que se adapta a la calidad ya a los atributos de nuestro equipo. Estoy contento con la progresión, cada semana que pasa intentamos darlo todo para no perder. Hace seis jornadas el objetivo parecía muy difícil y ahora parece no tan difícil".