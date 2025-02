Fran Alonso: "Nos llevamos jugando las habichuelas desde el primer día que llegué"

Después de dos semanas, vuelve el Deportivo a la competición. Y lo hace con la idea de mantener, ante el Espanyol, la racha de cinco partidos como invicto. Fran Alonso, aseguró en la rueda de prensa previa al choque que "la sensación es de muchísima confianza".

Enfermería tras el parón: "Estamos con mucha ilusión, deseando que llegue el domingo. Venimos en muy buena dinámica y tenemos mucha confianza. Las jugadoras han vuelto sin ninguna incidencia de los compromisos internacionales. Estamos contentos de tener en la plantilla la calidad para que muchas jugadoras se vayan a representar a sus países. Jugadoras como Pancha Lara, llega con jet lag y ayer no entrenó por precaución, hoy ya ha estado disponible. Henar todavía sigue realizando trabajo específico y Marina ya está con el grupo".

Elyse Bennett: "Estoy muy contento con su progresión. Venía sin ritmo y estas dos semanas le han venido fenomenal, cada vez se la ve mejor. Ayer en el once contra once ya se le han visto acciones de calidad. No es una jugadora que vaya a poder jugar, todavía, los 90 minutos, pero sí que puede contribuir. Si decidimos que viaje, es porque puede jugar".

Espanyol, rival directo: "Es un equipo que está en una dinámica negativa. Pero está bien trabajado, es un equipo directo y vertical, tienen muy trabajadas las caídas, son muy peligrosas en la transicion y pueden hacer mucho daño. Generan mucho peligro aunque no han hecho muchos goles. Espero que podamos contrarrestar sus virtudes y hacerles daño en los aspectos que hemos estudiado. Esperamos un partido muy difícil en su campo, pero venimos en buena dinámica y queremos hacer un buen partido".



Hora de jugárselo todo: "Nosotros nos lo jugamos todo cada fin de semana, cada partido es una final. Le ponemos mucha preparación durante las semanas, nos llevamos jugando las habichuelas desde el primer día que llegué. Cuanto más cerca esté el final, más importantes se convierten los puntos. Para nosotras sería muy importante conseguir estos tres puntos porque es ante un rival que está en una zona similar en la tabla".

Hacer cuentas: "Tengo al cuerpo técnico que sí que han hecho números. Yo no los quiero escuchar. Los números que quiero son los tres puntos de este fin de semana, si no se pueden los tres puntos intentaremos traer uno. Lo importante es la dinámica y creo que el equipo está creciendo, las jugadoras están con confianza, estamos bien en tema de lesiones en una parte decisiva de la temporada. No me gusta hacer números, quiero los tres puntos y ese es el objetivo de esta semana".



Temor a que el parón haya afectado: "Sería mejor que contestase el lunes. Nosotros antes del parón nos fuimos con muy buenas sensaciones porque se consiguió un punto de oro ante un equipazo. Nos fuimos al parón con buenas sensaciones y hemos tenido dos semanas más de buenas sensaciones. Además nos ha dado la oportunidad de recuperar a una jugadora como Marina, que para nosotros es importante, también Elyse Bennett ha ido cogiendo forma. Así que el parón puede ser muy positivo, pero claro, te lo diré después del partido. Tenemos confianza, la plantilla está entera así que tendremos que tomar decisiones sobre quién viaja y quién no. Creo que es positivo para nosotros, pero lo diré después del partido".



El colchón resta presión: "La presión nos la metemos nosotras todas las semanas. Independientemente del resultado, nos queremos enfocar en la actuación. La situación ahora mismo en la tabla lo único que nos hace es que algunas jugadoras no se pongan tan nerviosas a la hora de ejecutar algunas acciones. Lo importante es ir el domingo y tener una buena actuación que nos haga traer un buen resultado. La sensación ahora con la racha como invicto es de muchísima confianza".



Césped artificial o natural: "Teníamos la duda porque coincidía con otro partido, pero tenemos la confirmación de que vamos a jugar en césped natural, así que no tenemos ningún problema. El tema del césped artificial sí que afecta, pero vamos a jugar en hierba así que ningún problema con el campo".