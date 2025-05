Fran Alonso, tras lograr la permanencia: "Estoy muy orgulloso de lo que han hecho nuestras jugadoras"

LLegó a la sala de prensa de Riazor con una bufanda del Deportivo colgada al cuello y una sonrisa que desvelaba la liberación de lograr el objetivo. Fran Alonso no escondió su alegría tras lograr la permanencia, valoró el esfuerzo de toda la plantilla y se mostró agradecido con los 5.096 aficionados que estuvieron presentes en el feudo blanquiazul.

Celebración: "Es un sentimiento de muchísimo amor al grupo, de muchísimo orgullo. Cuando empezamos a trabajar juntas era una situación muy difícil. Ver ahora sus sonrisas, ver jugadoras emocionadas para mí es espectacular. Encima, no hemos podido ganar, pero la manera en la que conseguimos la permanencia creo que ha sido fantástica. Más de 5.000 personas no han parado de apoyarnos y eso es espectacular. También estoy muy orgulloso de cada aficionado que ha venido aquí, de cada aficionado que lo ha visto desde casa... Es un día muy especial para el deportivismo. Hay que felicitar a las jugadoras, estoy muy orgulloso de ellas. Se merecen estar el año que viene en Liga F".

Pendiente de otros resultados: "Había una persona encargada de estar pendiente de otros resultados. Yo lo sabía, pero el equipo no. Nuestro objetivo era ganar el partido. El gol nos hizo mucho daño, pero subimos porque queríamos conseguir algo y así fue, creo que lo merecimos. Hemos tenido ocasiones para hacer algún otro gol. El contrario también. Ha sido un partido bonito donde al final es un resultado muy bueno para nosotras, y conseguirlo así con un gol en el descuento, creo que es la mejor manera de lograrlo. No hemos prestado mucha atención a lo que pasaba en otros campos".

Evolución a nivel psicológico a pesar de recibir un gol en los últimos minutos: "Sí. Es todo corazón, todo amor. Somos un grupo muy unido. Hoy hemos tenido algo muy especial en la previa del partido, las familias de nuestros jugadoras les han dado aliento y apoyo. No había discusión, íbamos a luchar hasta el último minuto. Y si no lo hubiéramos conseguido hoy, íbamos a luchar hasta el último minuto. Siempre dije que estábamos preparadas para luchar hasta el último partido de liga. Hemos tenido, no la suerte, pero sí a lo mejor el buen trabajo y el buen hacer de conseguirlo antes. No nos íbamos a rendir en frente de 5.000 aficionados. Orgullosísimo de haberlo conseguido de esta manera y creo que es una alegría para todo el deportivismo".

Gol de Bennett: "Sí, estoy muy contento por ella, por supuesto por todo el grupo, pero para ella no han sido unos meses fácil. Primero la adaptación con el idioma, no hablaba nada de español, muy poquito. Luego el modelo de juego que ella no conocía. Ha sido un proceso de adaptación, a lo mejor un poco más lento, pero ya solamente habiendo contribuido como ha contribuido, estoy seguro de que es una experiencia que se va a llevar para el resto de su carrera y su vida. Y seguro que ninguno de los demás que estamos en este equipo lo va a olvidar. Así que muy contento por ella y muy contento por todo el carácter de las jugadoras, las que han jugado y las que no han tenido la oportunidad de saltar al campo".

Últimos minutos del partido: "El gol del Sevilla en un corner fue muy duro, la verdad. Raquel me preguntó si subía y le hemos dicho que sí. Hemos ido a por todas. Queríamos conseguir algo positivo del partido y creo que esta ha sido la mejor manera. Muy orgulloso de lo que han hecho nuestras jugadoras".

Mensaje para la afición: "No queríamos decepcionarles. Hoy ha sido una doble victoria. Aunque no nos hayamos llevado los tres puntos, primero porque hemos logrado matemáticamente esa permanencia que tanto ansiábamos. Segundo porque la manera en la que hemos conseguido, con ese gol en el descuento, creo que el estadio ha celebrado, ha vibrado, ha sido espectacular. Luego por la celebración, todos y todas junto al estadio, las jugadoras, el cuerpo técnico.... Ha sido muy emotivo, muy especial. Es algo que seguramente, tanto jugadoras, como staff, como aficionados, nos vamos a llevar para el resto de nuestra vida. Estoy muy orgulloso de que se haya conseguido así. Muchísimas gracias a todo el deportivismo, en especial a los que han venido aquí a apoyarnos en este día tan especial".