Fran Alonso: "Hemos puesto mucho énfasis en intentar tener más protagonismo en área rival"

Tras la semana de parón internacional, vuelve la Liga F. El Deportivo recibe mañana en Riazor al Levante Badalona (16.30 horas), un equipo al que Fran Alonso calificó en la rueda de prensa previa al duelo como talentoso y creativo.

Punto clave de la temporada: "Nos estábamos jugando mucho desde el principio en todos los partidos y este no es diferente. Lo que sí que es especial de este partido es que venimos de una derrota que, gracias a Dios, no hemos sufrido muchas en los últimos diez. Tenemos muchísimas ganas de cambiar un poco las cosas. Hemos tenido parón internacional, nos ha dado tiempo a reflexionar, a trabajar con las jugadoras que se han quedado y tenemos muchísima ilusión de intentar sacar los tres puntos porque ya hace bastantes partidos que no lo conseguimos".

Rival irregular: "Hicieron una primera vuelta espectacular. Es un equipo con un talento increíble, sobre todo en jugadoras de ataque, jugadoras internacionales españolas. Es un equipo con muchísima creatividad, no necesitan jugar bien para sacar puntos o para crear ocasiones de gol. Es un equipo que presiona muy bien y muy alto, pero si logras romper esa línea de presión, le puedes hacer daño. Han estado a lo mejor un poco menos acertadas en esta segunda vuelta, han conseguido un poco menos de victorias, pero bueno, para mí sigue siendo un equipo dificilísimo, con muchísimo talento y que tendremos que tener unos niveles de concentración muy altos para que no nos hagan daño. Jugando en casa espero que tengamos ese plus para conseguir los tres puntos".

Producción ofensiva baja del Dépor,insistencia en el parón: "Sí, al 100%. Sobre todo el último partido, creo que es uno de los mejores rivales a los que nos hemos enfrentado, en un momento de forma muy buena y creo que no les generamos casi peligro. Defendimos muy bien quitando dos o tres acciones aisladas, el rival tuvo acierto y nos hizo gol. No generamos ocasiones. No hemos tenido a todo el grupo por compromiso internacional, pero hemos puesto mucho énfasis en intentar tener más protagonismo en área rival. Esperemos que eso lo podamos ver mañana, sin perder, por supuesto, esa solidez defensiva que nos ha ayudado a mantener la portería cero y a conceder pocas ocasiones en bastantes de los partidos. Tenemos a jugadoras ahora en buena forma y esperemos que podamos ver ocasiones de gol y goles mañana".

Bajas: "No hay novedad. Cris sigue igual, sin entrenar con el grupo. Henar ya sabemos que no va a estar. Y luego las que han venido de compromisos internacionales las tendremos que ver hoy. Llegaron ayer, no entrenaron, entonces tendríamos que ver, sobre todo las que vienen de América, cómo se encuentran. El resto, las que no han viajado, están todas bien y las que vinieron antes, como Ainhoa, pues está también bien entrenando con el grupo".

Parón útil para Elyse Bennett: "Sí, para ella todo lo que sea más tiempo con el grupo, más tiempo en el verde, por supuesto que le va a ayudar. Le va a ayudar con el idioma. Uno de los principales desafíos para ella es la barrera idiomática. Habla español, pero bueno, todavía no es fluido, entonces a veces hay dificultades para comunicarse, sobre todo temas tácticos. Cada semana se le ve un puntito mejor. Se le va viendo mucho mejor también el tema de duelos, esa potencia que tiene. Así que sí, creo que cada día que pasa está un poquito mejor. Y no solo eso, pero hace mejor a compañeras que están luchando por la misma posición. Creo que nos ayuda mucho. Le ayuda a Elyse, tanto como a las otras delanteras que tenemos, a ADT, a Millene, a Barbi... Es bueno para el grupo. No sé quiénes jugarán. Bueno, sí lo sé, pero no lo voy a decir (risas)".

Trabajo del aspecto mental: "El equipo al principio, cuando empezamos a trabajar juntos, sí que sufríamos de esa debilidad mental, esa falta de confianza, y partidos que habíamos empezado muy bien o íbamos ganando, al final concedíamos un gol y el equipo sufría mentalmente y bajábamos un poco los brazos. Eso se corrigió, creo que desde el partido en Tenerife el equipo siempre ha competido. Hemos remontado varias veces como ante la Real Sociedad, concediendo primero. Ahora tenemos una fortaleza mental. Creo que si hay una situación desfavorable mañana en Riazor, creo que nos vamos a sobreponer a ello, tenemos confianza en el trabajo que estamos haciendo a diario, tenemos confianza en el grupo. Hemos intentado corregir problemas que vimos del último partido, y ahora somos más fuertes porque nos hemos llevado esas lecciones. Mañana lo pondremos en práctica y espero que nos salga todo bien".

Factor Riazor: "Para nosotras es espectacular el poder jugar en casa con nuestra gente. El clima no ayudó en el último partido, pero ahora tenemos muy buen clima, el partido es muy importante y cada vez damos un pasito más para intentar conseguir ese objetivo y la afición es clave. Entonces hago un llamamiento. Las jugadoras están deseando jugar el partido y vengan los que vengan, sabemos que siempre nos dan calor. Esperemos que mañana sea una entrada bastante mayor que la que tuvimos el último partido".

Puntos necesarios para la salvación: "No te sé responder a esa pregunta. Dependemos también, para ese número de puntos, de otros equipos. Cuando empatamos contra el Real Madrid, todos los equipos de abajo ganaron a los de arriba. Es totalmente impredecible. Todos estamos jugándonos la vida y estamos dando el máximo. Lo que tenemos que hacer es centrarnos partido a partido, intentar conseguir mañana los tres puntos, y luego, si equipos que están luchando con nosotros por el mismo objetivo no puntúan, pues bienvenido sea. La liga es impredecible ahora mismo, así que para nosotros lo importante son los tres puntos mañana, lo daremos todo para conseguirlos y si los conseguimos, es nuestro objetivo".

Dos victorias más o menos: "Puede ser, pero a lo mejor con dos victorias no nos da o a lo mejor con una nos da, pero vamos, yo te firmo dos victorias de los siguientes dos partidos, te las firmo ahora mismo".