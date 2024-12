Fran Alonso: "Hemos cambiado un poco la estructura a balón parado"

En su primera rueda de prensa previa a un partido, Fran Alonso no mostró demasiado sus cartas. Asegura que el equipo está muy enchufado y que tiene una serie de virtudes que no va a tocar. En cuanto a los cambios que se van a apreciar, solo señaló uno, la forma de afrontar el balón parado. Para el resto de ajustes tácticos habrá que esperar a mañana. También para ver si será Yohana o una de las canteranas quien defienda la portería en Granada, ya que tras deslizar que la jugadora del primer equipo está recuperada de su neumotórax, luego dijo que debían examinarla y se centró en destacar el trabajo de Martina Rivas y Antía Veiga.

Sensaciones

"Hemos podido trabajar con todo el grupo los dos últimos días, algo que con el tema de las selecciones no había sido posible. Pero muy contento, veo al grupo muy motivado y unido. Hemos intentado dar prioridad a un par de cosas que creemos que nos pueden ayudar a corto plazo".

¿Qué equipo se va a ver?

"Hay conceptos muy bien trabajados y asimilados que no se han tocado. Si algo está muy bien para que hacerlo. Hay otros que había que trabajar y mejorar. Solo es una semana y poco, por lo que no vamos a hacer un cambio radical, pero sí habrá algo diferente. Las virtudes se van a mantener".

¿Cuáles son esos cambios?

"Hemos cambiado un poco la estructura a balón parado, los timings, perfilados, etc. que es algo que se podía mejorar. Hay otro par de cosas que no voy a hablar mucho porque nos escucha también el rival, pero en las que espero se note mejoría".

Buena predisposición

"Ya me llamó la atención antes de venir, cuando estudié al equipo, que a pesar de que los resultados no llegaban la actitud era muy buena. La unión y química entre jugadoras es fantástica. Eso es lo que he visto, un equipo muy unido, que tiene claro el objetivo, con confianza y muchas ganas de aprender".

El rival

"El Granada es un equipo muy bien trabajado. Tiene un gran juego interior y futbolistas con experiencia que llevan mucho tiempo juntas. Forman un cuadrado dentro que les hace peligrosas. Hemos trabajado como intentar contrarestarlo y esperemos que nos salga".

(Casi) todas aptas

"En cualquier equipo, cuando hay un cambio de entrenador, todas están enchufadísimas porque quieren jugar. La gente va a tope y tenemos la suerte de que salvo Lucía Rivas y las sanciones, todas están disponibles".

¿Está Yohana recuperada?

"Tenemos que examinarla, pero llevamos todo este tiempo viendo a Antía y Martina entrenando y estoy muy contento. Tomaremos la decisión después del entrenamiento. Las dos viajarán y a ver quien juega".