Fran Alonso: "Estamos desesperadas por conseguir esos tres puntos que nos ayudarían a lograr el objetivo".

Fran Alonso, entrenador del Dépor femenino, califica la visita del Granada a Riazor mañana como una "final", en la pelea del cuadro coruñés por la permanencia".

Valoración del partido:

"Es una final, como vienen siendo los últimos partidos. Una final especial, porque cuando venimos de derrota, para nosotras es importante para recuperar sensaciones. Una victoria sería importantísima para nuestro objetivo, es nuestro último partido en casa y esperamos que venga mucha afición porque es un partido importante para nuestro objetivo".

El rival:

"Es muy difícil, tienen mucho potencial, es un equipo que sabe ser directo, tiene juego combinativo, es un equipo peligroso en centros laterales y que te hace mucho daño a pelota parada ofensiva. La clave va a estar en tenerlas alejadas de nuestro área. Va a ser un partido dificilísimo".

En juego la permanencia:

"Para nosotras es un partido vital. Las sensaciones que tuvimos en nuestro último partido en casa fueron espectaculares, la comunión con nuestra afición fue increíble... intentar imponer nuestro juego ante un rival que está muy bien este año. Va a ser un Deportivo con confianza que va a ir a ganar el partido".

Cuentas:

"En tema de puntos, no, porque dependemos de otros resultados. Equipos de la parte baja ganan a otros de la parte alta. No te puedes fiar de nadie, pero si consiguiéramos estos tres puntos, sería un paso muy importante de cara a conseguir el objetivo".

Derrota contra el Levante la pasada semana y la baja de Inês Pereira en la portería:

"Tenemos sensaciones agridulcces porque hicimos un buen partido, el equipo mereció más, sufrimos un error arbitral grave, que nos quita como mínimo un punto y ahora hay que sobreponerse para dejar el pasado en el pasado e Inés es una de las mejores porteras de la liga, nos ha dado muchísimo, pero tenemos muchísima confianza en Yohana, lleva tres semanas entrenando muy bien y tenemos plena confianza en nuestra plantilla".

Duelo con un Granada contra el que se estrenó en el banquillo como entrenador y con el que el Dépor perdió hace dos temporadas en el playoff:

"Fue mi primer partido aquí, un resultado muy duro, pero nos ayudó a todas a crecer, fue una llegada a la liga española que no nhubiera deseado, pro me ayudó a conocer a los rivales, pequé un poco de ingenuo, pero el pasaado está en el pasado y el aliciente son esos tres puntos que nos ayudarían a conseguir el objetivo. Solo pensamos en los tres puntos y ese sería el mejor regalo que podríamos dar a nuestra afición y a nuestro club. No tenemos ganas de venganza, pero sí estamos desesperadas por conseguir esos tres puntos que nos ayudarían a conseguir el objetivo".

Arbitraje:

"Nos tenemos que ayudar entre todos, todos cometemos errores. Ahora están hablando de una especie de videoarbitraje, que ayudaría muchísimo. Es cuestión de evolucionar todas juntas. Cosas como el videoarbitraje son de las soluciones que más ayudarían en estos momentos".