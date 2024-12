La espina de Mari Paz Vilas, no haber jugado en su Dépor

Mari Paz Vilas (Vilagarcía de Arousa, 1988) es una jugadora de dilatada trayectoria conocida sobre todo por su etapa en el Valencia (2013-2020). Además, es deportivista desde niña y sigue como espectadora la Liga F ahora que apura su carrera en la Queens League, por lo que pocas voces más autorizadas que la de ella para hablar del partido de este miércoles.

"Tengo el corazón dividido. Creo que van a tener muchísimo respeto los dos y se van a tantear al principio de partido, pero a mi pesar por el Dépor diría que el Valencia tiene más posibilidades", inicia su análisis.

"Lo creo por lo que he visto en los dos partidos desde que han cambiado de entrenador. He hablado con alguna compañera del Valencia y dicen que el cambio les ha venido espectacular, que emocionalmente están mucho mejor. Dicen que ahora ya no miran tanto la tabla y salen a disfrutar. Noto que han cambiado la mentalidad y eso hace muchísimo".

Y es que la gallega conoce bien a Cristian Toro, técnico del Valencia desde el pasado 28 de noviembre, pues le dirigió en su día. "Siempre comparo que es como el Cholo, argentino, competitivo y lo vive mucho. Sabía que iba a llegar un cambio en la intensidad, porque es lo que más trabaja y su seña de identidad", explica.

Mientras que entiende que el Valencia "necesitaba de forma imperiosa un cambio", no está segura de que la situación del Dépor demandase lo mismo. También fue entrenada por Irene Ferreras y la tiene en buena estima. "Metodológicamente es impresionante. En cuanto a fútbol puede ser la mejor que he tenido. Sabe muchísimo. Siempre hace bastante vistoso el equipo y le encanta ser protagonista con balón", describe.

Cree, sin embargo, que Fran Alonso todavía necesita adaptarse. "Me intenté informar sobre él, pero no fui capaz. Hablé con una compañera que coincidió con el en el Houston Dash y me dijo que había estado unos días y que se había ido, pero que nadie sabía muy bien el por qué. Tampoco me pudo dar referencias de él. Lo único el equipo de Escocia, que se ve que hizo buenas temporadas. Creo que se está adaptando, que ha llegado sin conocer muy bien la Liga y las jugadoras y necesita que el staff le ayude. Cristian conoce más la Liga, aparte de que ya estuvo en el club y es especial para él".

Vínculo con Valencia y ayuda tras la DANA

En cuanto a lo que supone Valencia para ella, no duda en calificarlo como el equipo más especial en el que ha estado. "Aún hay gente que piensa que soy valenciana. Viví mis mejores años y ojalá hubiese colgado allí las botas. Le tengo un cariño especial tanto a la ciudad como al club", enfatiza.

Por ello, sufrió como una oriunda con la tragedia de la DANA. "El día siguiente lo pasé bastante mal porque estábamos buscando a los padres de una de mis mejores amigas. Cuando lo conseguimos me explicó un poco que parte de su familia lo había perdido todo. Yo tenía en un trastero todas mis cosas allí en Paiporta y perdí la mayoría", recuerda.

No tardó demasiado en buscar la forma de ayudar. "Pensando un poco que hacer, porque tampoco podíamos ir hasta allí, pensé en hacer un gofundme con contactos del fútbol femenino (Aitana, clubes, etc.). Lo hablé con Andrea (Menéndez), que me ayudó mucho, e hicimos un sorteo de material de fútbol femenino y fue brutal. Recaudamos 17.000 euros, algo que no esperaba ni en mis mejores sueños. Ahora ya estoy enviando a asociaciones, que sacar el dinero del gofundme es lo más complicado".

Opción (lejana) de fichar por el Dépor en su día

No esconde sus colores, es deportivista. "Siempre digo que lo soy porque vi a Bebeto meter goles de chilena y me enamoré. Y eso que no me toca, porque debería ser más del Celta por mi lugar de nacimiento". Un sentimiento que lleva a la siguiente pregunta, la de si tuvo alguna vez la posibilidad de recalar como jugadora en el conjunto blanquiazul.

"Tuve alguna negociación, pero sinceramente estuvo muy lejos porque fue un desastre (ríe). Siempre me quedará un poco esa espina. Un querer y no poder", desvela con franqueza.

"Creo que no sabían las cifras que se manejaban. Me conocían, pero no sé hasta que nivel. Diría que me contactó una persona un poco inexperta en ese ámbito. No voy a decir que me faltaron al respeto, pero algo parecido. Siempre dije muchas gracias, pero era una oferta que no puedes aceptar en la vida, era imposible. Es una espinita que tengo, pero me encanta ver al Dépor en Primera, el año pasado lo celebré como si estuviera yo", añade.

¿Cómo está en la actualidad?

Tras dejar el Levante Badalona en el verano de 2023, ahora valora que hacer con el proyecto que le ha tenido ocupada el último año y medio, la Queens League. "Se ha terminado ahora el split. Hasta el día 31 tengo contrato y luego me voy a pensar si seguir o no", expresa la jugadora de Porcinas.

"Mola mucho. Es totalmente diferente a la liga profesional. Hay un balón por medio, pero es todo espectáculo, fútbol 7. Como un videojuego pero en realidad. Cuando me contactó Ibai y fiché le hizo mucha ilusión a mi sobrina", comenta.

Enrolarse en la Queens League le vino bien. "Fue un impás de mi vida. El último año había sido bastante duro a nivel emocional y ahí me lo estaba pasando tan bien que por una vez dije, mira voy a hacer caso a mi corazón. Voy a seguir uno más y dejé aparcada la Liga F. Luego tuve ofertas de Primera, estuve a punto de firmar, fue que sí, que no, pero por no dejar tirada a la Queens me decidí por terminar el contrato. Ahora necesito parar y decidir que quiero hacer con mi vida tranquilamente"

Si echa la vista atrás, está satisfecha. "Desde pequeña tenía el sueño de ser futbolista profesional y el haberlo cumplido y trabajar de lo que me gusta es lo que más destacaría. Conseguirlo en la época en lo que lo conseguí, que en Galicia no había lo de Madrid y Barcelona en esa época... me quedaría con eso más allá de todos los trofeos y lo conseguido a nivel individual".