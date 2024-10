El Dépor sabe a lo que juega y solo le falta la ansiada victoria

Se resiste la primera victoria del Deportivo, pero las sensaciones son cada vez mejores. Ante el Athletic Club empató 2-2 un encuentro en el que, si bien comenzó con dudas, fue superior durante la segunda parte. Está claro que con solo dar buena imagen no es suficiente, porque el equipo cuenta con dos puntos de los doce posibles, pero el calendario inicial es exigente y el nivel que están exhibiendo las blanquiazules marca un buen punto de partida. Es cuestión de insistir. Así llegarán las victorias y como consecuencia, la permanencia.

1. El triunfo estaba muy cerca y se escapó

La afirmación anterior no deja de ser un pronóstico. Lo ideal habría sido que el Dépor no dejara escapar el marcador a favor en alguna de las dos veces que estuvo por delante -primera vez en lo que va de liga-. Pero no fue así, por lo que queda agarrarse a lo que transmite el equipo, capaz de competir con dignidad ante rivales Champions como el Barça y el Atlético de Madrid; o con claras opciones de ganar frente a Betis y Athletic. Este fin de semana, nuevo intento ante el Levante Badalona, esta vez lejos de Riazor.

2. Capacidad para no perder el estilo

En natación es muy común la expresión “está perdiendo el estilo” cuando uno de los deportistas llega fatigado a los últimos metros y en su técnica hay síntomas de fatiga, lo que irremediablemente conlleva pérdida de tiempo. No se puede usar esa frase a modo de metáfora con el Dépor, pues a excepción del día del Barça está yendo de menos a más en los partidos e incluso termina mejor. Contra el Atlético recortó distancias y soñó con el empate en un intento de Ainhoa Marín; frente al Betis insistió y terminó disponiendo de una ocasión de ADT; y ante al Athletic generó más que las leonas en el tramo final.

3. Primera titularidad de Olaya, primer gol

Tras perderse las dos primeras jornadas por encontrarse disputando el Mundial sub-20, Olaya Rodríguez saltó al césped en el minuto 68 contra el Betis, antesala de lo que sería su primera titularidad. Y no solo de eso, sino también de su primer gol, que llegó quizá de la forma más inesperada, con la cabeza. Completó todo el partido (Irene Ferreras tan solo hizo dos cambios) y sigue sumando minutos mientras persigue su mejor versión.

4. ADT mantiene su ratio goleador

Ana de Teresa encuentra portería con facilidad. Parece darle igual la categoría, pues ya lleva dos goles esta temporada. El curso pasado disputó 19 partidos (siete como titular) y marcó diez goles en 985 minutos (uno cada 98,5). Y por ahora se está superando este curso. Todavía no ha sido titular, pero ya acumula dos tantos en 89 minutos, uno cada 45. Es la jugadora número doce de Irene Ferreras y el rol le sienta como a nadie, dando también la talla cuando juega de inicio, algo que volverá a pasar más pronto que tarde si sigue así.

5. Inês Pereira: ímpetu, paradas y errores

Y el análisis de este partido no puede finalizar sin hablar de Inês Pereira, la portera capaz de lo mejor y lo peor. Juega con pasión, como muestra su valentía a la hora de correr a por una pelota suelta o la forma en que recorrió todo el campo para celebrar el 2-1. Un ímpetu que le sirve para realizar intervenciones de mucho mérito, pero que le ha penalizado en jugadas donde un punto de pausa le habría hecho blocar el balón.