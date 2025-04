Cris Martínez: "Tener que dejar de jugar de un día para otro fue complicado para mí"

Habló la capitana esta mañana en la sala de prensa de Abegondo y, tras el anuncio de su embarazo, confesó que al principio fue complicado asimilar su aislamiento de los terrenos de juego, al menos por un tiempo. Sin embargo, Cris Martínez ahora se siente feliz y tiene claro que seguirá ayudando a sus compañeras, dentro de lo posible.

Sensaciones tras la noticia: "Ahora ya estoy un poco más tranquila. Contarlo te libera un poco. Mis sensaciones al principio fueron un poco... No sé cómo explicarlo. Complicadas, porque de un día para otro tener que dejar de entrenar, tener que dejar de jugar, fue un poco complicado para mí, porque fue así un poco inesperado. Al principio me costaba salir al campo a ver a mis compañeras, porque yo estaba entrenando en el gimnasio. Deseaba estar entrenando, pero bueno, ya más tranquila, asimilándolo, más contenta, más feliz. Y después de la reacción que ha habido y con mis compañeras, cómo se lo han tomado, pues estoy feliz".

Recomendaciones: "Yo en cuanto me entero se lo comunico a servicios médicos y a gente del club, como es Kevin o Michelle, para que estén al corriente de todo. Desde el principio su respuesta y todo ha sido increíble. Me han pedido que, en la medida de lo que yo pueda y considere, que esté aquí con ellos porque es importante para todos, de cara a futuros casos. Mi intención es seguir aquí apoyando a las compañeras hasta el final de temporada para conseguir el objetivo. Y una vez terminada la temporada, pues ya estar un poco más tranquila. También seguir intentando estar activa, estar haciendo deporte todo lo que pueda porque en el futuro, pues nunca se sabe".

Papel de cara a final de temporada: "Intentar animarlas, intentar explicarles lo que yo veo que puedo ayudar en los entrenos o sobre todo en los partidos, desde la grada de Riazor que se ve de lujo. Intentar ayudar en la medida posible, dar consejos para ver si salen bien las cosas y eso. Intentar que sientan que soy una más y que estoy aquí para lo que necesiten".

Pionera en muchas cosas en el Deportivo: "Bueno, al final, donde uno es feliz... Yo lo he sido mucho aquí, sigo aquí y el club me ha demostrado, y yo les he demostrado que estoy por y para el Dépor. Al final, después de esto, lo que ellos me han demostrado es que me valoran como persona por encima de todo. Entonces, agradecida de ello".

Abrir puertas: "Sí, bueno, ha habido alguna compañera que ya ha pasado por esto, como Peke, que estuvo aquí con nosotros. Quizás, de ellas, copiar lo que han hecho para volver en las mejores condiciones, sobre todo por Alharilla. Fuera de España hay muchos más ejemplos. Intentar hacer bien las cosas junto con el club, que ya lo estamos intentando. En un futuro, ver lo que se puede hacer para seguir rindiendo".

Reacciones externas: "Sí, bueno, al principio ha sido complicado porque es algo que tampoco puedes contar así a la ligera por lo que pueda pasar. La verdad es que las reacciones han sido súper positivas. Siempre te esperas algún comentario, algo negativo, pero para nada ha sido así. Entonces, muy feliz de cómo se lo ha tomado todo el mundo y ya feliz de poder decírselo a mis compañeras, porque es cierto que estaban un poco preocupadas de qué era lo que realmente me estaba pasando. Ahora a disfrutarlo de otra manera".

Un deportivista más: "Sí, eso seguro. Tendré que hacer el carnet (risas). Es niño".

Proceso a nivel físico: "Ahora es seguir haciendo gimnasio, trabajo de fuerza, todo lo que pueda seguir haciendo pues lo seguiré haciendo. El día que nos vayamos de vacaciones seguiré el planning que me digan desde el club. Al final, desde que te enteras, el móvil no te para de bombardear con vídeos y con todo... Tampoco hay mucha gente de la que te puedas guiar en este sentido porque es como nuevo por así decirlo. Entonces bueno, intentando seguir todos los consejos que pueda y también sobre todo cómo va respondiendo mi cuerpo que es el que más sabe y más me va a guiar".

¿Cuánto queda por andar en el sentido de normalización?: "Es complicado porque es una decisión que tienes que tomar de parar tu vida deportiva durante un tiempo que bueno, que es como si fuera prácticamente una lesión de ligamento cruzado que es la más temida. Es una decisión que tienes que tomar con la cabeza y es complicado que una chica joven tome una decisión así. Ojalá se den más casos, que la gente que quiera ser madre en este caso pueda hacerlo y tenga garantías de volver a jugar en la élite y bueno lo iremos viendo en los próximos años que ojalá haya muchos más casos".

Situación del equipo tras la derrota en Levante: "Sí, después de lo de este fin de semana que al final pierdes por un gol que creo que desde el punto de vista de todo el mundo no debió subir al marcador... Hoy aún un poco dolidas todavía porque era un partido importante para nosotras pero hay que cambiar el chip. Volvemos a jugar en casa, que después del último partido en Riazor, creo que podemos hacer las cosas bien y ahora mismo pensando en este fin de semana, en el Granada, que es lo importante. Luego quedan aún tres partidos, entonces estamos pensando en ganar el sábado y a seguir".

Esta semana se cumplió un año desde el ascenso: "Lo del año pasado fue increíble, fue un momento histórico para nosotras y para el club. En ese momento quizá firmas la situación de ahora, pero ojalá la semana que viene podamos hablar de estar un poco más relajadas. Hay que seguir disfrutando de esto que nos ha costado tanto y que el año que viene sigamos donde donde nos merecemos estar".

Bases para que el equipo se asiente en Liga F: "Somos un equipo nuevo en esta categoría, pero creo que hemos hecho las cosas bien según se empezó. Apostar por la gente joven, gente de la casa como es Paula Novo, creo que es importante, nos dan nos dan mucho. También el caso de Olaya, que viene cedida. Gente joven que nos da mucho, con una mezcla con gente con experiencia. Hay que seguir en ese camino y nada, el año que viene ojalá sea mejor".

Diferencia de jugar en Abegondo y en Riazor: "Si hablas con cualquiera de mis compañeras, para ellas jugar en Riazor es mucho más especial. Es cierto que la presión que se mete aquí en Abegondo es increíble. Aquel año del ascenso recuerdo los primeros partidos aquí en Abegondo que se ponía gente alrededor del campo y esa sensación también era increíble. Quizá hay que ir dando pasitos por así decirlo y ver cómo cómo responde y ojalá el día de mañana venga tanta gente a vernos como van cada fin de semana a ver a los chicos y que apoyen al club en general y no sólo al equipo masculino, sino a nosotras al Fabril, al juvenil y a todas las categorías, porque al final tú eres del Dépor".