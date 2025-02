Confianza para competir ante cualquier adversario

Lo bueno de vivir en una racha positiva, es que la confianza aumenta hasta tal punto que no importa el rival que se presente delante. Y el Deportivo volvió a dar fe de ello ante el Atlético de Madrid, al que arrebató en Riazor la posibilidad de quedarse una jornada más en los puestos que dan acceso a jugar la previa de la UEFA Women’s Champions League.

1 Orden defensivo para frenar a un grande



Pisaban el césped de Riazor, con la meta de sacar de allí los tres puntos, algunas de las mejores jugadoras de la Liga F. Sin embargo, este Deportivo ya no se amedrenta ante ningún rival y hace valer el orden y la competitividad ante adversarios con mayor calidad. Fran Alonso apostó por su ya habitual 5-2-3, esquema que dota al equipo herculino del suficiente equilibrio entre defensa y ataque. Prevaleció la solidaridad defensiva de las jugadoras blanquiazules. Todas se mostraron comprometidas para desquiciar a un Atlético de Madrid que no encontró la forma de meterle mano al sistema defensivo constituido por el conjunto deportivista.

2 El poder de atracción que genera Ainhoa



Se habló en la previa sobre el nuevo rol que Fran Alonso dio a Ainhoa Marín, ahora más liberada para moverse por donde considere. La ‘14’ volvió a ser un dolor de cabeza para la defensa rival. Su poder de captación hizo mella en la primera mitad. Atrajo a varias jugadoras rojiblancas para soltar un pase a Millene, que tuvo que ser derribada por Otermín cuando ya tenía la portería defendida por Lola Gallardo enfilada. Esa misma jugada pudo poner el 1-0 justo antes del descanso, cuando la extremo catalana habilitó, una vez más, a la delantera. Sin embargo, la meta colchonera evitó que la brasileña ampliase su casillero particular de goles.

3 Convicción sobre las ideas de juego



Si algo ha logrado Fran Alonso desde su llegada, es dotar a las futbolistas de la confianza necesaria para creer en la permanencia. El nivel que están mostrando la mayoría de las blanquiazules, lo avalan. Prueba inequívoca de ello fue la convicción que mostró Samara ante el Atlético. La lateral juega con decisión, se incorpora al ataque con criterio y en defensa se muestra contundente.

4 Vera mostró su mejor nivel en la zaga



Solo hay una jugadora en las filas del Deportivo que lo ha jugado todo en Liga F: Vera Martínez alcanzó ante el conjunto dirigido por Víctor Marín su mejor nivel. Se mostró seria durante los 90 minutos, no dio lugar a dudas en ninguna acción y comandó la defensa blanquiazul como una auténtica líder. La de Astillero es la futbolista que más despejes realiza de la competición (media de 6,4 por partido) y el domingo lo hizo con más criterio que nunca. Además, midió bien y fue solvente al corte en acciones que pudieron dar alas al Atlético.

5 Capacidad de sufrir sin bajar los brazos



Necesitado de los tres puntos para su lucha particular por afincarse en los puestos Champions, el conjunto madrileño se volcó en ataque en los últimos minutos. El Deportivo, lejos de arrugarse, conformó un bloque de difícil intromisión y no perdió la ambición de mirar hacia arriba. Quizás otro equipo haría bueno el punto, pero este Dépor lleno de confianza, no perdió tiempo e incluso buscó sus opciones de ganar.