Vigo basa su afrenta mundialista en un criterio de vecindad con Portugal fomentado por el Gobierno, que no organiza el campeonato

Las conversaciones en las que la comisión encargada de gestionar desde la RFEF la candidatura de España al Mundial 2030 quedaron registradas en grabaciones realizadas sin que todas las personas presentes en las reuniones tuvieran constancia de ello. En una de ella, filtrada al diario El Mundo, se apunta que desde la Federación se explicó a las territoriales que los criterios de los baremos se basaban en los empleados por la FIFA para determinar las sedes de Mundial femenino de 2027 y que el Gobierno había pedido una rectificación para elevar el peso del criterio de vecindad. Y cita el diario madrileño que en ese criterio entrarían aquellas sedes que estén cerca de la frontera de los otros dos países organizadores (Marruecos y Portugal). O sea, Vigo, que se situaría como sede mundialista en perjucio de San Sebastián.

El Mundial lo organiza la FIFA, no el Gobierno de España, que brindó su apoyo en septiembre de 2018 cuando la RFEF le solicitó apoyo para presentar una candidatura. Los planes evolucionaron hasta generar una candidatura conjunta con Marruecos y Portugal que integrase además un partido en Uruguay, Argentina y Paraguay como guiño al primer campeonato celebrado en el país charrúa y del que se cumplirá un siglo en 2030. En ese escenario, el 14 de junio de 2022 las comunidades autónomas recibieron una misiva de Miquel Iceta, entonces ministro de Cultura y Deportes, para abrir un plazo de solicitudes para promover ciudades sede. En A Coruña ya se trabajaba desde 2021, cuando se empezaron a barajar estudios de impacto económico.

El periodo abierto para presentar candidaturas vencía el 4 de julio de 2022. A Coruña se postuló en tiempo y hora y convocaron a sus representantes a una reunión en la sede federativa en Las Rozas. Allí también estuvo Vigo despues de que el día 7, tres días después de cerrarse el plazo, Abel Caballero devolviese una llamada del vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, en la que según el alcalde desde el gobierno autonómico le indicaron que habían presentado a Vigo y A Coruña como candidatas. Iceta confirmó horas antes de la reunión en Las Rozas que Vigo estaba convocada. “Estamos en la carrera para el Mundial”, se vanaglorió Caballero.

Situación de Balaídos

Desde entonces Vigo ha seguido con la remodelación de un estadio que no llega al aforo mínimo exigido para el Mundial aunque en un anteproyecto del que la primera noticias se tuvo a través de un periódico de la ciudad olívica se asegura que con un segundo nivel de asientos en la tribuna principal de Balaídos y 10.360 asientos desmontables se podría cumplir con las exigencias de la FIFA. El ayuntamiento de Vigo asegura que está en condiciones de financiar la obra. Con todo, la construcción que ahora se acomete de la nueva grada de Gol ha requerido el apoyo de la Diputación, que pone algo más de 13 millones de euros.

Ahora, tras las filtraciones de las dos primeras clasificaciones (de un total de cinco) publicadas por El Mundo, Caballero ha salido dos veces a la palestra a verbalizar su indignación. “Esto tiene un efecto negativo sobre la marca España en todo el mundo”, apunta. Caballero quiere que Rafael Louzán ofrezca explicaciones y el debate deriva hacia una disputa de color política porque en la mañana de este martes. El secretario xeral del PsdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido la destitución del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, por decir que Vigo no fue elegida como sede del Mundial “por la ausencia de influencia” del gobierno de Caballero. Besteiro alude a maniobras oscuras y “chanchullos”.

Calvo ofreció su versión en una comparecencia en el Parlamento de Galicia y enfatizó que las candidaturas las presentaban los ayuntamientos. “A la Xunta se dirigieron en distintos momentos para saber si íbamos a colaborar y les dijimos que sí, con las dos, con A Coruña y Vigo”, explicó el conselleiro, que recordó que eran los concellos los responsables de presentar la candidatura y cubrir todos los formularios y proyectos cuando fue necesario” y que el Gobierno autonómico no participó en ello. “Ni de una manera, ni de otra”, ha remarcado antes de contraponer la actitud de Caballero -“que en muchas ocasiones dijo que se iba a encargar de conseguir muchas cosas- con la del ayuntamiento coruñés. “Pregúntele a la señora Inés Rey lo que hicieron ellos y no hicieron otros”, replicó Calvo a la bancada socialista del parlamento autonómico antes de reiterar varias veces que la Xunta no solo apoyó las dos opciones por “igual” sino que no tuvieron acceso “a la totalidad del expediente que presentó cada una de las ciudades”. “Pero si el PSdeG quiere pedir una explicación, que se la pida a quien lo tiene que pedir. Nosotros cuando vimos la noticia del lunes claro que dijimos que la Federación tendrá que explicarlo, lo dijo Rueda. Igual que lo dijimos cuando nos reclamaba hace varias semanas explicaciones”, concluyó.