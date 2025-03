FUERA DE JUEGO | Carolina Iglesias: “Haberme quitado el sentimiento de culpa es mi mayor logro en el deporte”

El jueves viene a A Coruña a firmar libros en el FNAC y se enfrentará a uno de esos momentos de los que habla en la novela, el reencuentro con el pasado. ¿Qué recuerdos le trae si piensa en deporte?

Hice judo y jugué en un equipo de balonmano. Y a mí siempre me ha gustado el fútbol. Nunca jugué en un equipo, pero siempre lo seguí. Era como un evento, ¿no? Ver el fútbol con mi abuelo. El Dépor, claro. Para mí pasar tiempo con mi abuelo era increíble. Me acuerdo una vez que conocimos a Fran. Y mi abuelo, que no es que fuera tímido pero sí era un señor muy serio, fue la primera vez que lo vi nervioso. Fuimos alguna vez al estadio juntos. Le preguntaba cosas, al principio no las sabía, después sí, pero era solo para hablar con él.

¿Quiénes eran sus ídolos?

De pequeña, la plantilla del Dépor, en concreto, Valerón. Una vez entrevisté a Diego Tristán y Pablo Amo para el cole. Tenía diez años, estaba súper nerviosa y quería anotar a boli todas sus respuestas… La verdad es que tuvieron mucha paciencia y fueron muy majos. Yo aún no sabía que me quería dedicar a esto. Leía las preguntas, no escuchaba las respuestas… Algo he mejorado desde entonces.

¿Le pasaba que para poder jugar en el patio tenía que demostrar primero que sabía?

A mí me pasaba que entraba a jugar y de primeras no me pasaban la pelota. Se pasaban entre ellos y acababa quitándosela a los de mi propio equipo. Yo estaba siempre de defensa, veían que conseguía robar balones y me fui haciendo respetar.

¿Cree que esto ha mejorado?

Cuando yo era pequeña no era por desinterés, pero no conocía nada del fútbol femenino. No lo he conocido hasta hace unos años y ahora hago hasta la colección de cromos.

La importancia de tener referentes.

Ahora las niñas al ver que hay futbolistas en lo más alto por lo menos pueden pensar que también pueden ser ellas y tienen un argumento de cara a pelear en el patio para que les pasen la pelota: ‘Oye, que existe Alexia Putellas, ¿sabes?‘



¿Qué es el Invertidas FC?

¡Hombre! Es mi equipo con mis amigas. Nos hemos juntado muchas que jugábamos en el patio del colegio y siempre habíamos querido jugar al fútbol y no habíamos tenido con quién. Nos hemos juntado y de vez en cuando alquilamos una pista y echamos unas pachangas. Nos lo pasamos muy bien. Además, jugamos dándolo todo, no hay una competitividad mala, pero sí que, aunque estemos entre amigas, nos esforzamos mucho por ganar.



Aunque tenga sus peligros, como las lesiones.

Tiene narices que haya hecho tantas cosas y me haya lesionado jugando al fútbol en mi tiempo libre. Estuve bastante fastidiada del menisco el año pasado, me quedé sin verano, justo me lesioné a punto de empezar mis vacaciones y estuve dos meses con muletas. Le he cogido un poco de miedo al fútbol, pero bueno, con prudencia juego más o menos.

¿El deporte es bueno o malo?

A mí me salvó mucho la vida el deporte cuando me lesioné porque estuve yendo a rehabilitación para fortalecer el músculo cuando no podía casi caminar. Hice mucho ejercicio de fuerza y me ayudó mucho a mejorar. Le debo mucho al deporte, aunque si pudiera a la vez no lo haría. Hay días que digo: ‘Yo qué necesidad tengo de meterme en esto’. Pero también me da la vida y para la cabeza es increíble.

¿Ha llegado a ese punto que dicen de que lo pide el cuerpo?

A mí por ejemplo correr no me gusta, porque si no me persiguen y no hay un punto al final que me llame la atención, no tengo prisa. Pero los ejercicios de fuerza sí que me han motivado mucho. Nunca pensé que sería así, pero es una competitividad conmigo misma. Y creo que es muy importante que las mujeres hagamos ejercicios de fuerza. Siempre se ha tenido como miedo a que las mujeres levanten pesas porque parecía que una mujer musculada es menos femenina. Es como para decir: ‘¿Te crees que por levantar una pesa ya te va a salir músculo?’ Ojalá. Hay que estar fuertes. Estamos preparando el cuerpo del mañana. Y para la cabeza ayuda a desconectar. Como estoy tan centrada en levantar una cosa que pesa muchísimo, no puedo pensar en nada más.

¿También es un poco de empoderamiento?

El cambio importante que he percibido en mí es que siempre me habían enfocado el deporte a adelgazar, a una cosa de estética. Y yo ahora lo que quiero es estar fuerte, tener la espalda fuerte para no tener dolores. No me he enfocado al peso, que es lo que toda la vida y toda la sociedad lleva siempre empujándonos a eso. Nos habían engañado. Lo que tenemos que estar es fuertes.

¿Nunca había tenido esa relación sana con el deporte?

Nunca había tenido esta constancia. Ahora tengo una relación en la que, si no voy alguna semana, no pasa nada, no me siento culpable. No hay nada relacionado con el deporte que me genere culpa. Y eso creo que es de los mayores logros que he conseguido. Porque te das cuenta de que el mundo está rodeado de mensajes muy peligrosos. He conseguido un equilibrio muy bueno.