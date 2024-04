Garbiñe Muguruza se retira del tenis

La tenista española Garbiñe Muguruza anunció este sábado su retirada definitiva del circuito, tras catorce meses apartada de las pistas.



"He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito", aseguró la exnúmero uno del mundo en una conferencia de prensa organizada con motivo de los Premios Laureus que el lunes se entregan en Madrid, de los que ella es embajadora.



Muguruza dejó de competir en febrero de 2023. Su último partido oficial lo disputó entonces en el torneo de Lyon. Su última victoria la obtuvo en septiembre de 2022, en octavos de final del torneo de Tokio.