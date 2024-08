A Djokovic 'nole' tembló el pulso para capturar el oro

"Es complicado, hemos luchado un partido de casi tres horas en dos tie breaks, hemos tenido las opciones que hemos tenido, pero no las hemos aprovechado", dijo Carlos Alcaraz tras la final. "Jugar contra Djokovic nunca es fácil. Siempre da un nivel muy alto en esos momentos y eso es lo que ha pasado. Ha dado un plus más en los tie breaks que yo no he podido conseguir. Duele perder de la manera que he perdido, pero me voy con la cabeza muy alta porque lo he dado todo". Carlos Alcaraz no pudo evitar las lágriimas tras perder el partido por la gloria olímpica | Juanjo Martín