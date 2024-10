Alcaraz, Cristiano Ronaldo o Federer: todas las reacciones a la retirada de Rafa Nadal

Rafael Nadal anunció este jueves su retirada en un vídeo de 4:45 minutos en el que asegura que se va "con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo". El tenista dirá adiós a la competición en la final de la Copa Davis que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

Desde el momento en el que anunció que se retiraba, rápidamente comenzaron a llegar las reacciones por parte de deportistas, políticos y demás personajes públicos.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo destacó la carrera "tan increíble" del español y el honor de poder ser amigos. "Rafa !Qué carrera tan increíble has tenido! Tu dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. Felicidades por una carrera asombrosa y disfruta de tu retiro", contestó el exjugador del Real Madrid a la publicación del tenista balear en su cuenta de Instagram.

Toni Kroos

Otro exmadridista, Toni Kroos, futbolista que también se retiro del deporte profesional tras la finalización de la Eurocopa 2024, también reaccionó definiendo a Nadal como "un ejemplo" de deportista y de persona.

"Qué ejemplo de deportista y más importante de persona. Nos vemos pronto Rafa", comentó el alemán sobre el tenista, declarado seguidor del club blanco.

Alcaraz

El actual número dos del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, se confesó "en 'shock'" tras el anuncio de la inminente retirada de Rafael Nadal, a quien definió como "el mejor deportista español".



"Ha sido una gran sorpresa, no tenía ni idea de nada. (...) Rafa es mi ídolo, es una de las principales razones por las que yo he querido ser profesional del tenis", indicó Alcaraz en rueda de prensa tras caer eliminado en los cuartos de final del Másters 1.000 de Shanghái ante el checo Tomas Machac por 7-6 (5) y 7-5.



Alcaraz destacó "el legado que deja no solo en el tenis, sino en el deporte" en general, y aseguró que es "doloroso" ver a Nadal "dejar el tenis, que es lo que ama". "Es alguien a quien vamos a echar de menos", recalcó.

Djokovic

El serbio Novak Djokovic se mostró agradecido a Rafael Nadal por impulsarle "al límite" y alabó la carrera del español. "Rafa, una publicación no es suficiente para expresar todo el respeto que te tengo y por lo que has hecho en nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que probablemente es sea el mayor logro que cualquiera pueda desear", dijo el de Belgrado.



"Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Sólo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en ícono del tenis y del deporte en general. Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad, la que más me ha impactado como jugador", añadió.

Federer

El suizo Roger Federer, ganador de veinte Grand Slams, alabó la carrera de Rafael Nadal y aseguró que ha sido "un absoluto honor" haber competido contra él. "Qué carrera, Rafa. Siempre he deseado que este día no llegara. Gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus logros en el deporte que amamos. Ha sido un absoluto honor", dijo el helvético.

Jesús Navas

El futbolista internacional español y capitán del Sevilla, Jesús Navas, agradeció este jueves su "ejemplo" y sus enseñanzas durante su brillante carrera deportiva. Navas mostró su gratitud en nombre del club hispalense a Nadal por toda su trayectoria a través de un vídeo en la red social X, que concluye con las siguientes palabras: "¡Muchas gracias! ¡Eres leyenda!".



"Hola, Rafa; hola, amigo. Muchas gracias por todo. Gracias por tu carrera, por tu ejemplo, por hacernos vibrar, por enseñarnos. Eres el deportista que todos queremos ser. Sabemos que tienes una relación muy especial con Sevilla y desde el Sevilla Fútbol Club queremos darte la enhorabuena por tu gran carrera. ¡Muchas gracias! ¡Eres leyenda!", destacó en la cuenta del club sevillista Jesús Navas, quien también ha avanzado ya que se retirará a finales de este año.

Marc y Alez Márquez

Los hermanos Márquez, Marc y Alex, pilotos de MotoGP en el campeonato del mundo no han dejado pasar la oportunidad de ensalzar la trayectoria del tenista Rafa Nadal en el momento de su retirada.



En su cuenta de X, Marc Márquez '@marcmarquez93' se despide del tenista con un simple "GRACIAS RAFA, por ser un referente para todos!!" seguido de unos aplausos, mientras que su hermano Alex, en la cuenta personal de esta red social, es algo más prolijo en su despedida.



"¡Referente, ídolo y todos los calificativos posibles son para ti! Aún recuerdo, siendo yo un niño, como aquel chico de Manacor luchaba por sus sueños y nos encomendaba a todos esa garra. El #VamosRafa va a ser siempre eterno! Gracias por tanto", asegura Alex Márquez en la despedida del tenista manacorí.

Pilar Alegría y José Manuel Rodríguez Uribes

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, dio este jueves "un millón de gracias" a Rafa Nadal. "22 Grand Slam. Dos oros olímpicos. Cinco Copas Davis. Y un millón de gracias", escribió la ministra en redes sociales, donde también el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, mostró su reconocimiento y admiración al tenista mallorquín.



"Querido y admirado Rafa Nadal, mil gracias a ti por habernos dado tantos momentos de gloria, inolvidables, maravillosos, que guardaremos siempre en nuestra memoria, en nuestro corazón. Nos vemos en Málaga en la Copa Davis. Un abrazo enorme", firmó el secretario de Estado.



El CSD también afirmó que España "reconoce" en Nadal "a un ídolo" por sus logros y "admira", por sus valores "a la persona que hay detrás de un tenista superlativo". "Siempre serás la leyehda que representa nuestra manera de sentir el deporte", apuntó el organismo.



"Gracias a tí Rafa. Gracias a tí", expresó la Federación Española de Tenis (RFET) en un mensaje en redes sociales, donde también el Comité Olímpico Español definió a Nadal como "historia del deporte español y mundial, leyenda y ejemplo". "No hay palabras para agradecerte todo lo que nos has dado Rafa", añadió.

Alejandro Blanco

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró que Rafa Nadal "nos ha enseñado que la grandeza no solo está en los triunfos" y que el mallorquín "es y siempre será una leyenda en el tenis y en el deporte mundial".



"Nos has enseñado que la grandeza no solo está en los triunfos, sino en el coraje, la humildad y el corazón que pones en cada batalla. España y el mundo te agradecen por cada momento, por cada lección de vida, por dejarnos soñar y creer que todo es posible", apuntó Blanco.



"Gracias por ser más que un campeón, por ser un héroe. Eres y siempre serás una leyenda en el tenis y en el deporte mundial. Gracias, amigo Rafa. El COE siempre está a tu lado", añadió el presidente del organismo.

Marga Prohens

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha agradecido a Rafa Nadal en nombre de los ciudadanos "todo lo que has dado a estas islas", ha expresado el "orgullo" de los baleares por contar "con una leyenda del deporte" y ha sentenciado: "Rafa, eres eterno".



Prohens, en un mensaje a través de X, ha mostrado su tristeza por la retirada del tenista de Manacor, que ha sido "un referente para nuestros jóvenes" y "el mejor embajador de nuestras islas en el mundo", no sólo por sus logros, sino también por "ser como es".



"Por tu carácter, por tu espíritu de superación, por tu autoexigencia, por tus valores, por tu humildad y también por el amor por tu tierra y por tu gente", ha escrito la presidenta balear.



Por su parte, la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, ha subrayado que "se retira un símbolo del deporte isleño y mundial". "Gracias por emocionarnos éxito tras éxito, por ser un ejemplo constante de superación y lucha infatigable; has llegado allá donde no sabíamos que se podía llegar y has continuado abriendo camino, eres un mito", ha asegurado Armengol en X.



Carlos Sainz

El piloto español de Fórmula 1, Carlos Sainz, afirmó a través de su cuenta de 'X': "Solo admiración hacia ti y tu trabajo durante todos estos años. Gracias por cada punto peleado y por los momentos inolvidables que nos has hecho vivir en la pista y fuera de ella. Eres un orgullo para nuestro país y un referente eterno como deportista y como persona! Ahora a disfrutar de esta nueva etapa y a seguir agrandando tu legado".