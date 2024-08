Rodrigo Conde y Aleix García, quintos en doble scull

Los españoles Rodrigo Conde y Aleix García acabaron quintos en la final olímpica de doble scull, en el canal de Vaires-sur-Marne, en una regata dominada en sus 2.000 metros por la embarcación rumana y que les dejó con ganas de trabajar por un oro que, aseguraron, llegará "cien por cien en Los Ángeles 2028".



"No sé qué ha hecho Rumanía, pero ha volado desde el 1.000", afirmó Conde al acabar la prueba.



Conde y García, vigentes subcampeones de Europa, empezaron fuertes y pasaron por los 500 m en segunda posición, pero perdieron progresivamente puestos hasta caer al quinto.



Los rumanos Andrei Sebastian Cornea y Florian Marian, campeones de Europa, ganaron el oro con marca de 6:12.58, Países Bajos -con los campeones mundiales Melvin Twellaar y Stef Broenink- la plata con 6:13.92 e Irlanda (Daire Lynch y Philip Doyle) el bronce con 6:15.17.



El tiempo de los españoles fue de 6:20.59.



España no gana una medalla olímpica en remo desde la plata de Luis María Lasúrtegui y Fernando Climent en dos sin timonel en Los Ángeles 1984, primera y única hasta el momento.



"No hay mucho que analizar", dijo Conde. "Consideramos que ha sido una regata muy buen de principio a fin. Se nos han puesto muy duros los segundos y los terceros 500 m, dejándonos fuera de regata", añadió.



"La hemos peleado muy bien, fieles a nuestra estrategia", añadió el remero gallego. "Se ha levantado viento en contra y contábamos con viento a favor esta mañana, pero no es excusa. Hemos peleado hasta la última palada".



"El viento en contra no es nuestro punto fuerte", admitió. "Tenemos un final bueno pero no somos una lancha motora. Estaban ya muy lejos y veníamos comiendo olas de Rumanía, que hoy no sé qué han hecho pero han volado desde el 1.000".



"Ahora hay que analizar en frío dónde estamos y hacia dónde queremos ir, que es hacia el oro olímpico", afirmó. "Tenemos cuatro años para trabajar y estar en lo alto del cajón en Los Ángeles 2028".



Aleix García recordó que en este ciclo han conseguido resultados como el subcampeonato del mundo y de Europa, pero son "más ambiciosos".



"Esto, lo que hace es motivarnos. Cuando haga frío o estemos cansados, nos acordamos de esto".

"En Los Ángeles va a caer cien por cien", sostuvo.



El catalán aseguró que para él, el remo lo es todo desde que, de juvenil, decidió apostar por ello.



"Me ha dado todo: mis amigos, mis compañeros... vivo para el remo. Te da unas sensaciones buenísimas. Tenemos un equipo muy bueno en Sevilla. Para mí el remo es el presente y es el futuro. Todo", subrayó.