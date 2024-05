Rahm, a reivindicarse y Spieth, a por el 'grand slam' en el Campeonato de la PGA

Jon Rahm encara este jueves el Campeonato de la PGA, el segundo 'major' de la temporada, con ganas de reivindicarse tras su deslucido Masters de Augusta, en una edición número 106 de este torneo en la que el estadounidense Jordan Spieth intentará conquistar el último 'grande' que le falta para completar el 'grand slam' en su carrera.

El Valhalla Golf Club de Louisville, Kentucky (EEUU), será el escenario de un Campeonato de la PGA repleto de talento en el que Scottie Scheffler, reciente campeón del Masters de Augusta, arranca como favorito.

Entre sus rivales más competitivos está un Jon Rahm que a sus 29 años encara el octavo Campeonato de la PGA de su carrera, el primero desde que firmara el pasado diciembre un acuerdo de récord con el LIV Golf saudí.



El de Barrika, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2021 y del Masters en 2023, tiene la ambición de vengar su trabajada actuación de Augusta, cuando acabó con un acumulado de once sobre par y entregó la chaqueta verde de campeón.



"No creo que mi juego tenga ningún problema, claramente no jugué bien en Augusta, pero hasta ahora no he salido del top-10. El único 'grande' que jugué claramente no estuvo bien. ¿Estoy jugando un gran golf? No. Pero nunca he pensado que estuviera lejos de mi mejor nivel", dijo Rahm en la rueda de prensa del martes.



"Es un deporte en el que puede pasar. Tienes que evaluar lo que estás haciendo, puede ser que estás jugando bien y simplemente hay unos detalles que te impiden conseguir un gran resultado. Tienes que confiar en el proceso. También hubo veces en las que no jugué mi mejor golf, pero conseguí grandes resultados", agregó.



Rahm intentará darle al golf español el primer Campeonato de la PGA de su historia en un torneo difícil de encarar, cuyas condiciones suelen cambiar cada año.



El nivel competitivo será máximo con Scheffler y el norirlandés Rory McIlroy, reciente campeón del Wells Fargo Championship, como primeros aspirantes al título.



Pero también será una ocasión para Spieth para completar su exitosa carrera con el 'gran slam', conquistar los cuatro 'grandes' del golf. Solo seis golfistas han conseguido esta hazaña.



El nativo de Dallas, de 30 años, ya luce en su palmarés el Masters de Augusta y el Abierto de Estados Unidos de 2015, además del Open británico de 2017.



Solo le falta el Campeonato de la PGA para completar su póquer, algo que no se registra desde 2000, con Tiger Woods como protagonista.



Entre los participantes en liza está precisamente Tiger, que a sus 48 años luce 15 'grandes' en su legendaria trayectoria.



El estadounidense llega a Louisville tras terminar el Masters de Augusta con un acumulado de 16 sobre par, lo que supuso su peor torneo como profesional.



Regresa a este torneo diez años después de la última vez y aseguró en rueda de prensa que su cuerpo está bien. Tiger lleva años conviviendo con problemas físicos como consecuencias de un grave accidente de carretera sufrido en 2021.



"Mi cuerpo está bien. Es lo que es, me gustaría que mi juego estuviera un poco mejor. No he competido mucho, así que tengo que enfocarme en mis entrenamientos y prepararme en casa o aquí 'in-situ'", dijo Tiger.