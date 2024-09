La gallega Judith Rodríguez devuelve con un bronce la gloria a la esgrima paralímpica española

En un escenario imponente como el Grand Palais de París, Judith Rodríguez, de 28 años y entrenada por Manuel Mariño, comenzó su concurso ganando a la deportista de Hong Kong Pui Shan Fan (10-15). En cuartos superó a la italiana Ionela Mogos (12-15) y después perdió en semifinales con la china Xufeng Zhou (12-15). En la repesca ganó primero a la húngara Zsuzsanna Krajnyak (10-15) y en el combate decisivo a otra esgrimista de Hong Kong, Chui Yee Yu.

"No me lo creo, siempre soñé con un momento así. Todo lo trabajado durante tanto tiempo ha salido hoy. Estoy muy contenta con la medalla, el asalto era muy complicado pero metí tres tocados al final que me permitieron ganar. La esgrima es todo. Lograr una medalla aquí es impresionante. Siempre soñé con venir a unos Juegos, Olímpicos y Paralímpicos, y no me lo puedo creer", dijo Judith, al término de la prueba.

Dieciséis años después de Pekín 2008, cuando compitió Gema Hassen Bey por última vez, España no contaba con una deportista en esgrima en los Juegos Paralímpicos y veintiocho desde que una mujer no subía al podio. En aquella ocasión, en Atlanta'96, también fue la madrileña la que recogió un bronce en la espada por equipos.

La esgrima, modo de vida

Judith Rodríguez practicaba esgrima desde los ocho años en el Club de Esgrima Vigo 'El Olivo' contra personas sin discapacidad, con el que había cosechado numerosos éxitos, hasta que el 10 de junio de 2018 perdió la pierna derecha en un accidente de tráfico, lo que supuso un parón en su carrera deportiva. Ella iba dormida y cuando abrió los ojos el coche estaba dando vueltas. Su padre, que conducía, y una compañera que iba detrás salieron ilesos.

Estando en el hospital recibió la visita de la atleta gallega Desi Vila y una conversación que tuvieron la hizo cambiar el pensamiento. Decidió retomar la esgrima, ahora en silla de ruedas, y empezó a alcanzar grandes metas.

El año 2022 fue el de su eclosión, ya que lo comenzó con un oro en espada en la Copa del Mundo de Sao Paulo (Brasil), siguió con un bronce en florete en la de Varsovia y lo cerró con el tercer puesto europeo en espada.

En 2023, la gallega concluyó con un quinto puesto en espada y un octavo en florete el campeonato del Mundo disputado en Terni (Italia).

La deportista repitió en marzo de 2024 el bronce continental que ya había ganado en 2022 y, además, se hizo con otro en florete, durante el Campeonato de Europa celebrado en París.