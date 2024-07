París 2024 | Enmanuel Reyes avanza con autoridad a cuartos de final

Emmanuel Reyes dijo tras clasificarse para octavos que ahora le toca “seguir trabajando, ya que me espera el oro”. El púgil de origen cubano agregó que “sobre todo quiero dar gracias a dios por la victoria. Cuando estoy bien mentalmente luego las cosas me salen bien en el ring, y hoy me salieron bien. El combate ha sido difícil, el chino era un rival exigente, muy fuerte, y lo puso difícil”, subrayó. “Hice una buena preparación física y técnica, con sparrings adecuados, parecidos al rival chino. Sabia a lo que venía y me preparé para este combate”, explicó.

“Ahora a seguir disfrutando, si estoy bien el resultado sale solo. Ahora a ver qué rival me toca para el día 1, yo voy a hacer mi trabajo, el oro olímpico es lo que me espera”, concluyó el púgil afincado en A Coruña.