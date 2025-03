Los Hispanos no pueden culminar una remontada imposible (27-25)

La selección española de balonmano encajó su primera derrota en la fase de clasificación para el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega 2026, tras caer este jueves por 27-25 en su visita a Serbia, en un encuentro en el que los Hispanos se quedaron a las puertas de una remontada imposible.



Una quimera que los de Jordi Ribera parecieron en disposición de poder convertir en realidad tras reducir a tan sólo un gol los cuatro goles de desventaja (25-21) con los que entraron en los cinco minutos finales.



Pero España finalmente no pudo obrar el milagro y se vio abocada a una derrota que obligará a los Hispanos a ganar el próximo domingo (20:00) en Ciudad Real al conjunto balcánico si no quiere complicarse su clasificación para el Campeonato de Europa.



Un billete que el conjunto español pareció tener a su alcance tras unos primeros veinte minutos de juego en los que el equipo español pareció haber aprendido de las enormes dificultades que ya sufrió en la eliminatoria de clasificación para el Mundial que enfrentó a ambos conjuntos el pasado año.



Especialmente en defensa donde los Hispanos si bien no lograron frenar por completo a Lazar Kukic, el jugador que puso contra las cuerdas al equipo español en la eliminatoria mundialista, sí lograron limitar el juego ofensivo de los locales a las acciones del central.



Una circunstancia que permitió a España abrir a los veinte minutos de juego una pequeña brecha en el marcador (5-7), pese al sufrimiento que los de Jordi Ribera padecieron en cada uno de sus ataques.



Especialmente cuando el conjunto español no fue capaz de encontrar al pivote Abel Serdio, que cerró la primera parte con tres tantos, que premiaron la intensa batalla que el asturiano protagonizó en los seis metros son los durísimos defensas locales.



Problemas ofensivos que Jordi Ribera trató de solventar con un ataque con siete jugadores de campo, que tuvo el efecto contrario al buscado por el seleccionador español.



Lejos de resolver las dudas en ataque, la presencia de un séptimo hombre pareció despertar al guardameta local Dejan Milosavljev, que ya fue un auténtico quebradero de cabeza para los jugadores españoles en la eliminatoria mundialista.



Con un Milosavljev en estado de gracia, la selección serbia no sólo dejó en nada la renta española, sino que dio por completo la vuelta al marcador (11-9) con un parcial de 6-2 en los siguientes nueve minutos, que dejaban claro lo mucho que le quedaba todavía por sufrir a España.



Tal y como se comprobó en el arranque de una segunda mitad en el que pese a la mejoría ofensiva del equipo español, gracias al juego sin balón de jugadores como Ian Tarrafeta, las desatenciones defensivas condenaron a los Hispanos, incapaces de atrapar ni un solo rechace, a ver como su desventaja se elevaba hasta los tres tantos (19-16).



Un resultado que pereció hacer reaccionar a los Hispanos, que ayudados por una exclusión del pivote Mijaljo Marsenic, lograron dar la vuelta al partido (20-21) de la mano de un acertado Alex Dujshebaev, que asumió todo el protagonismo en ataque.



Mejoría defensiva a la que se unió la intensidad de la que dotó a la defensa española la presencia de los jóvenes Víctor Romero e Ian Barrufet, todavía en edad júnior.



Sin embargo, cuando mejor pintaban las cosas para el conjunto español dos inoportunas exclusiones, precisamente del joven Barrufet, permitieron a Serbia situarse con una renta de cuatro goles (25-21) a menos de cinco minutos para la conclusión que pareció condenar a España definitivamente a la derrota.



Pero ni así se rindieron los Hispanos que soñaron con la remonta con dos robos casi consecutivos de balón que permitieron a España reducir a tan sólo un tanto (25-24) su desventaja a menos de dos minutos para la conclusión.



Un tiempo en el que España, pes a que nunca dejó de crecer, no pudo evitar una derrota que se encargó de sellar, como no, Lazar Kukic con un gol final (27-25) que obligará a los Hispanos a no fallar el próximo domingo en Ciudad Real.