Los Grizzlies retirarán el dorsal '33' que lució Marc Gasol

Marc Gasol, al que los Grizzlies retirarán mañana el dorsal ‘33’ que lució durante 11 temporadas, confesó este viernes que el vínculo entre la ciudad de Memphis y su familia perdurará para siempre.



“Mis padres vivieron aquí durante 19 años. Para Pau se convirtió en parte de su personalidad. Obviamente se convirtió en parte de mi personalidad. Mis hijos crecieron aquí por un tiempo, así que será parte de nosotros por el resto de nuestras vidas”, afirmó Gasol en una rueda de prensa.



El pívot describió una conexión con Memphis que va mucho más allá de lo deportivo: “He sido yo y me han respetado por ser yo mismo, con mis fortalezas y mis debilidades. Me han querido y me han respetado siempre”.



Los Grizzlies retirarán el ‘33’ a lo más alto del FedEx Forum de Memphis, donde es una auténtica leyenda, cuando termine mañana el partido que enfrentará a los Grizzlies con los Philadelphia 76ers. El equipo marcó esa fecha en el calendario el día después de que Gasol anunciase a principios de año que dejaba el baloncesto.



Los Gasol han venido al completo, aprovechando el homenaje para reconectar con Memphis: “Queríamos estar aquí una semana, regresar de verdad, que no fuera solo un ir y venir. Las emociones han sido abrumadoras, el amor que recibimos donde sea que vamos. Ha sido una carga emocional para todos en la familia”.



‘Grit and grind’



“Más emotivo” será el homenaje de mañana, también porque será la primera vez que coincida a la vez con Zach Randolph, Tony Allen y Mike Conley desde que dejaron de jugar juntos. Los cuatro formaban el conocido como ‘Core 4’, la columna vertebral de un equipo célebre por su dureza defensiva.



“Nosotros entendíamos que nuestro potencial para ganar pasaba por ahí, no era muy bonito para la gente de fuera ni era muy cómodo jugar esos partidos, pero era cuando nos sentíamos mas a gusto, en partidos ajustados, cuando la defensa marcaba la diferencia”, afirmó Gasol sobre esa manera de jugar del ‘grit and grind’, que marcó una era en Memphis.



“Era nuestra única manera de ser competitivos con las otras franquicias. Nosotros no podíamos superarlas por talento o en anotación o en profundidad de banquillo (...) pero nos fue bastante bien”, añadió.



La campaña 2012-2013 fue la mejor: los Grizzlies llegaron a jugar la final de la Conferencia Oeste y Marc Gasol ganó el premio individual al mejor Defensor del Año en la NBA, primer europeo en lograrlo.



“Mas allá de los resultados o del ‘playoff’, (el ‘grit and grind’) encajaba mucho con la mentalidad y el sentimiento de una ciudad y creo que eso se vio reflejado durante tantos años en la respuesta de la gente”, afirmó.



Un homenaje “insoñable”



Para Marc, la espera para este momento, “se ha ido acumulando a lo largo de los años”, ya que los Grizzlies ya habían dicho que retirarían el dorsal cuando en 2019 dejó Memphis rumbo a los Toronto Raptors.



Pero tomando perspectiva, dijo que ver su dorsal en lo alto de un pabellón era “insoñable”: “Nadie era capaz de visualizar una carrera así en mi caso, ni yo mismo”



“Ninguno de mis sueños pasaba por algo así, esto era insoñable. Creo que nadie podía imaginar no solo el hecho de la retirada, que es el colofón de una carrera muy grande. Para mí esto habla más no tanto lo que se ha conseguido, sino de como se ha conseguido, la identidad con lo que se ha intentado”, añadió. EF