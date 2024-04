Jordi Fernández, primer entrenador español en dirigir un equipo de la NBA

De Badalona a Brooklyn con muchos años de trabajo y recorriendo medio EE.UU. en el trayecto, Jordi Fernández, el primer técnico nacido en España en tomar las riendas de una franquicia de la NBA, fue presentado este martes de manera oficial como el nuevo entrenador de los Nets.

"El hecho de que la gente pueda reconocer que hay un español en la NBA como entrenador, creo que podemos ganar aficionados para los Brooklyn Nets en España", dijo en declaraciones a un grupo de medios españoles.

"Creo que nos ayudará a todos y a mí el poder sentirme apoyado no solo aquí, sino también en España, en Cataluña y en Badalona", agregó.

Si Fernando Martín fue el pionero en la cancha y Pau Gasol el que alcanzó las cimas más altas, Fernández es desde hoy otro nombre en mayúsculas del baloncesto español.

Acompañado por el mánager general de la franquicia, Sean Marks, y con su esposa y dos hijos en primera fila, el catalán compareció en una rueda de prensa en las instalaciones de entrenamiento de los Nets, un espectacular edificio industrial con unas preciosas vistas lejanas del 'skyline' de Manhattan.

Fernández era el hombre del día para el equipo de Brooklyn, con fotos suyas ya en el ascensor y antes de llegar a una sala de prensa con imágenes de leyendas de la franquicia: Jason Kidd, Vince Carter, Drazen Petrovic...

Hasta el aperitivo estaba pensado para la ocasión, con unas patatas fritas "con sabor a jamón ibérico".

"Me hace ilusión que la gente lo valore, sobre todo en España, que puedan representarles. Me enorgullece mucho", apuntó

"No me considero especial o diferente. Si yo he podido llegar aquí, creo que el siguiente llegará más rápido y más preparado", añadió el técnico de 41 años que también es seleccionador de Canadá, con quien ganó el bronce en el pasado Mundial.

Un sueño americano

La historia de Fernández, hasta ahora técnico asistente de los Sacramento Kings, es la aventura de un entrenador que hizo las maletas para llegar a EE.UU. hace 15 años y que desde entonces, con tanta paciencia como constancia, ha dado todos los pasos necesarios para alcanzar el sueño de dirigir a una franquicia de la NBA.

Llegó a EE.UU. por primera vez para asistir a un campus de verano y posteriormente trabajó en los cuerpos técnicos de Cleveland Cavaliers (entrenador de desarrollo de jugadores de 2009 a 2013), Canton Charge (entrenador de 2014 a 2016 de este equipo de la G League afiliado a los Cavaliers y ahora llamado Cleveland Charge) y Denver Nuggets (asistente de 2016 a 2022) antes de dar el salto a Sacramento como "associate head coach" a las órdenes de Mike Brown, uno de sus padrinos en el baloncesto junto a Sergio Scariolo.

No solo creció dentro del engranaje del baloncesto estadounidense puesto que una clave de su ADN como entrenador es su gran experiencia FIBA con Canadá y también como asistente en España y Nigeria.

"Para mí tener la mente abierta es muy importante. Mis mentores han sido muy importantes y Scariolo es mi padre baloncestístico en Europa. Siempre estaré agradecido porque él creyó en mí en su momento", contó.

Empaparse del contexto y aprender de todo lo que le rodea es algo que quiera aplicar en su estancia en la Gran Manzana, tanto que quiere un equipo con identidad y que gane "al estilo Brooklyn".

"Aquí dicen el carácter del 'borough' (distrito) es diversidad y que es vibrante. Para mí es importante que sea parte de la identidad del equipo. Que la gente se pueda identificar con ello porque lo que nosotros lo hacemos es para que la gente lo vea y lo disfrute", argumentó.

Fernández llega a unos Nets que han firmado una temporada muy decepcionante (32-50 de balance, undécimos del Este fuera del 'play-in') y en su primer día en Brooklyn ya dejó pinceladas de lo que quiere: ritmo rápido, competitivo en ataque y defensa y donde prime lo grupal sobre lo individual.

"Si los jugadores quieren su éxito individual, como firmar un contrato, todo viene por tener éxito colectivo. Si sacrificas el máximo para el equipo al final tú también tendrás tu recompensa", afirmó.

Mikal Bridges es la figura de unos Nets en los que también destacan otros nombres como los del controvertido Ben Simmons, Nic Claxton (agente libre este verano), Cam Thomas, Dennis Schroder o Cam Johnson, quien estuvo presente en la rueda de prensa y saludó posteriormente a su nuevo entrenador.

Johnson no escuchó sus declaraciones en español, pero Fernández ya lanzó un mensaje a sus jugadores de lo que se viene bajo sus órdenes: "Hablaré con ellos para explicarles el plan del verano. No podemos empezar a trabajar en septiembre: hay que empezar a trabajar a partir de ahora".