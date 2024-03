Carolina Marín accede en Basilea a su segunda final consecutiva

La española Carolina Marín, primera cabeza de serie, derrotó este sábado en dos mangas a la japonesa Tomoka Miyazaki en las semifinales del Abierto de Suiza, en Basilea, y se clasificó para su segunda final consecutiva, tras la ganada hace una semana en el prestigioso All England.



La volantista onubense, campeona olímpica en 2016, tres veces campeona del mundo y en seis ocasiones de Europa, volvió a evidenciar un gran momento de forma y batió a Miyazaki, ante la que nunca antes había jugado, por 21-18 y 21-12 y 41 minutos para meterse en la final de Basilea.



Este domingo Marín buscará su segundo título en siete días contra la segunda favorita, la indonesia Gregoria Mariska Tunjung, que ante se había deshecho de la también japonesa Nozomi Okuhara por 21-15 y 21-17.



En la primera manga ante Miyazaki, Carolina Marín llegó estar abajo en el marcador por 9-14, 11-15 y 13-16, pero supo sobreponerse para apuntarse el primer parcial por 21-18.



La japonesa también empezó mandando en el segundo capítulo con una máxima renta de +3 (4-7), pero de nuevo la española exhibió su capacidad de recuperación para tomar el control a partir del 9-8 y fue aumentando su renta hasta cerrar el duelo con un claro 21-12.



“Estamos en la final y estoy muy, muy contenta por cómo me he ido encontrando en el partido, sobre todo por ese foco de atención que he querido poner hoy en las cosas a mejorar, en el plan de juego, en cosas que me estaba haciendo ella”, explicó Marín.



“Ha vuelto a salir muchas veces la sonrisa, a pesar de los fallos, simplemente porque estaba dentro del plan de juego y eran las cosas que tenía que hacer. Así que mañana la final contra Gregoria Mariska. Muchas ganas y vamos a por ello”, agregó.



Marín y Tunjung se han enfrentado hasta ahora entre tres ocasiones con dos triunfos para la indonesia, en Madrid y Hong Kong en 2023, y uno para la española, en el Abierto de Malasia de 2018