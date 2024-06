Ana Peleteiro: "Desde que dí a luz estoy preparándome para ser campeona olímpica"

A poco más de un mes para los Juegos Olímpicos de París, Ana Peleteiro afronta ilusionada la cita. Está completando una temporada excelente con un bronce en el Mundial de pista cubierta de Glasgow y un oro en el Europeo de Roma. La guinda la quiere poner en la ciudad francesa, donde aspira a subir a lo más alto del podio, algo para lo que lleva preparándose desde que dio a luz en diciembre de 2022 a Lúa.



Peleteiro (Ribeira, Galicia; 1995) está a sus 28 años en el mejor momento de su carrera deportiva. Sin la venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y cuatro veces campeona del mundo al aire libre, que está lesionada, la atleta española ansía el oro en París en triple salto. Para ello trabaja intensamente en Guadalajara a las órdenes de Ivan Pedroso, con el que está consiguiendo los mejores resultados de su trayectoria.



Tras dar a luz, su regreso hace justo un año, en junio de 2023, fue triunfal y sus resultados van en ascenso. En el último Europeo de Roma se proclamó campeona de Europa con un salto de 14,85 metros, a solo dos centímetros de su marca personal, los 14,87 que le valieron el bronce en Tokio 2020.



La gallega, en plena preparación de los Juegos, atendió a EFE en un evento de Bridgestone celebrado en el Comité Olímpico Español.

Poco más de un mes para los Juegos Olímpicos. ¿En qué momento se encuentra?

En un momento de transición, pero sin poder relajarnos mucho. Tenemos el Campeonato de España, en el que yo no me juego nada al tener la mínima y no tener una rival directa con la que jugarme la plaza. Estoy acabando de cargar para descansar dos días después del Nacional y después a preparar los Juegos a tope.



¿Está siendo la mejor temporada de su carrera?

Yo creo que sí, tanto a nivel de madurez como a nivel físico. Me encuentro muy bien y me siento bastante lista para lo que viene.



Yulimar Rojas no estará en los Juegos por lesión y se abre el abanico para el oro olímpico. ¿Lo ve así?

En el atletismo nunca nada está garantizado. El año pasado fue campeona del mundo con 15,08 metros, una marca que sirve para todas. Cada competición es cada competición y cada campeonato es cada campeonato. Obviamente que ella no esté cambia el panorama pero desde que dí a luz estoy preparándome para ser campeona olímpica. Y aún así, sin Yulimar, nada está garantizado. Tendré que llegar allí y lucharlo.



Cuando se enteró de la lesión de Yulimar, ¿qué se le pasó por la cabeza?

Lo viví en directo. Lo último en lo que pensé es en lo deportivo. Yuli es mi rival, pero es mi compañera de entrenamiento y amiga. Pasados los días, con perspectiva, pensé en lo que suponía, pero en lo último que pensé fue a nivel competitivo. Soy una persona muy empática, quiero mucho a los míos y me dio pena lo que le ha pasado.



A solo un mes de los Juegos, ¿en qué se centra o qué pequeño detalle se puede mejorar?

Sinceramente, confianza ciega en Iván Pedroso. Me centro en que nuestra relación esté bien, escucharlo, exprimir los entrenamientos al cien por cien. Confiar en tu entrenador es lo más importante y que haya buen ambiente en la pista. Hay que entrenar muy bien y descansar también.



¿Qué significa Iván Pedroso en su carrera?

Después de ocho años trabajando juntos no solo es mi entrenador, es un amigo. Formamos un equipo muy bueno y todo lo que estamos consiguiendo juntos es increíble y eso cien por cien es gracias a la confianza recíproca. Es cincuenta cincuenta.



Es madre, atleta de élite, viaja mucho. ¿Cómo lleva la conciliación?

Se lleva como se puede llevar. Tengo mucha suerte porque lo hemos llevado muy bien. Me la he llevado de concentración cuando he podido. Gracias al apoyo del Team España, las ayudas del CSD cubren el soporte a la mujer deportista. Hay muchas deportistas que dependen de esas ayudas cien por cien para llevarlas a cabo y por eso me parece importante hablar de ellas, porque no todo el mundo sabe que existen. Si el nivel del deporte español está subiendo es gracias a que se está confiando más en el deporte y se está apoyando desde el gobierno y CSD.



Mi niña se adapta a todo. Va a las competiciones, a las concentraciones, duerme muy bien, con lo cual nos deja descansar a los padres. Tanto Benjamin Compaoré como yo hacemos muy buen equipo. Cuando necesitamos ayuda de los padres, si pueden, se acercan, y así vamos tirando.

Alguna vez ha dicho que ser madre la ha cambiado a mejor como persona y deportista. ¿Por qué?

Así lo considero. Si me comparo con la Ana de hace tres años en Tokio creo que soy mejor persona y mejor deportista y lo que ha pasado en mi vida es que he conocido a mi marido y he tenido a una hija. Lo que conlleva tener una familia como la que tengo. Me da una estabilidad emocional que hace que pueda sacar mi mejor versión.



En los últimos días se está hablando mucho de los criterios de excelencia de la Real Federación Española de Atletismo y que algunos deportistas están criticando al quedarse fuera por centésimas. ¿Cree que están bien o se debería ser un poco más empático al ser una cita tan importante?

Si te soy sincera, cuando le toca a un amigo mío o una compañera que tengo especial cariño por supuesto que preferiría que llevaran a esa persona aunque la faltaran centésimas, pero es que los criterios están para cumplirse. Si no se cumplen el deportista puede denunciar al TAS y es el problema máximo que hay. Si abres la mano con uno tienes que abrirla con todos y no es justo para los que se han quedado fuera en otras competiciones. Los Juegos Olímpicos son los más importantes, pero también un Europeo o un Mundial.



Soy de las que piensan que los criterios han de cumplirse. Cuando no había criterios, la gente se quejaba porque era todo muy ambiguo y era todo a dedo. Ahora nada es a dedo, todo es porque te lo has ganado.

Estoy a favor de que haya criterios porque los criterios protegen al deportista. Hay países como Cuba, digo ese porque es el que me toca más de cerca, en el que no hay criterios. Les dicen un día que tienen que ir a competir, se juegan la gira y si no hacen la mínima no van. Creo que eso da mucho más estrés al deportista que unos criterios publicados desde hace meses. Obviamente siempre pierdes a alguien en el camino y a lo mejor te quedas muy cerca.



Lo bonito del atletismo es que somos un deporte de cifras y esas cifras te hacen o ganar una medalla o quedar cuarta. Ir a unos Juegos o quedarte fuera. Yo estoy a favor de estos criterios. Y no por defender a la federación, ni mucho menos, pero creo que esos criterios defienden al deportista aunque cueste verlos.