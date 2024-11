Ximo y otras lesiones

Las lesiones siguen siendo uno de los principales vía crucis del Deportivo, ya no solo en tiempos recientes sino en caso de que amplifiquemos la mirada hacia las últimas décadas. Son ya muchas temporadas en que las bajas se suceden y se acumulan sin freno, en muchos casos de enorme gravedad: Mauro Silva, Martín Vázquez, Ramis, Manuel Pablo, Valerón, Jorge Andrade, Bodipo, Filipe, Salomao, Joselu, Derik, Barbero... La presente campaña no iba a ser menos.



Ximo Navarro es un caso especial. El pasado curso protagonizó cuatro de los 24 partes médicos emitidos oficialmente por el club. Una sexta parte. No es poca cosa, teniendo en cuenta que a lo largo de la exitosa campaña 2023-24 solo repitieron Martínez, Pablo Muñoz, Yeremay, Mella y Paris Adot. Ellos pasaron dos veces por la enfermería.



Esta temporada, el lateral se acaba de estrenar. Hasta el momento, el amargo trago de las lesiones les ha tocado vivirlo a Escudero –luxación de codo en pretemporada, la más grave y duradera hasta ahora–, Iano –bíceps femoral, antes de salir cedido al Arenteiro–, Gauto –aductor derecho–, Jaime –aductor izquierdo–, Mfulu –bíceps femoral–, José Ángel –pubalgia– y Ximo –aductor izquierdo–. De siete bajas, seis han sido causadas por dolencias musculares.



La temporada pasada, su primera en Deportivo, el lateral balear aunque nacido en Córdoba arrancó con el pie izquierdo. Nunca mejor dicho, porque rompió el bíceps femoral de esa pierna a mediados de septiembre y, a comienzos de octubre sufrió una lesión en el semitendinoso izquierdo. Su mala racha continuó un mes después, a inicios de noviembre, con una rotura del bíceps femoral derecho. Con muchos cuidados y dosificación de esfuerzos pudo aguantar sin pasar por la enfermería hasta la última jornada del campeonato, cuando se dañó los isquiotibiales, de nuevo de la pierna izquierda. Una lesión que le impidió ser partícipe de la victoria en la Final de Campeones de Primera Federación frente al Castellón.



En los últimos años, el Deportivo ha contado con jugadores propensos a lesiones y recaídas. Zé Castro, Isaac Cuenca o Salva Ruiz son algunos casos que vienen rápidamente a la memoria por haber mostrado una importante fragilidad física. Por mucho big data que se maneje hoy en día, es inevitable contar en plantilla con futbolistas ‘cristal de Bohemia’ e imposible que los servicios médicos de un club profesional no tengan trabajo. Sorprende, sin embargo, el hecho de que los blanquiazules no sufren los excesos del calendario. El Deportivo no está subido a la rueda que denuncian los futbolistas que juegan dos partidos por semana porque participan en competiciones europeas y van convocados por sus selecciones nacionales. ¿Cuestión de exigencia? ¿De genética? ¿O del azar?