El disparate de los horarios

A l final parece que la madre naturaleza va a arreglar un poquito el desaguisado. Escribo estas líneas cuando el partido entre el Granada y el RC Deportivo aún no se ha disputado. Pero por lo que leo en los pronósticos meteorológicos el calor a las 16.15 horas en Granada no va a ser tan sofocante como preveíamos hace unas pocas semanas. Al parecer la temperatura rondará los 30 grados y el cielo estará nuboso. No es lo ideal, pero tampoco va a pasar nada por jugar con ese calor.



Muchos de nosotros hemos jugado de niños horas y horas con ese calor y tan felices que estábamos. Eso sí, si el partido se ha desarrollado con normalidad no habrá sido por la genialidad de la Liga de Fútbol Profesional de poner el partido a esa hora. Cuando leí que este encuentro se iba a jugar a principios de septiembre a esa hora y en Granada pensé si alguien no se había dado cuenta y simplemente puso ese horario sin pensar en nada más.



A las cuatro y cuarto de la tarde en Granada hace sólo una semana se caían los pájaros del calor. No me quiero ni imaginar lo que sería un partido de fútbol, con el sol en todo lo alto. Supongo que en vez de hacer pausas de hidratación habría que hacer esas mismas pausas pero para jugar un ratito al fútbol y seguidamente seguir ingiriendo líquidos. Y todos los jugadores con una gorra puesta al estilo Helton Leite para protegerse del sol. Ya digo, escribo esto antes de jugarse el partido y espero que nada de esto haya sucedido. Al menos los pronósticos meteorológicos así lo dicen.



Y es que esto de los horarios de los partidos que marca la Liga de Fútbol Profesional dista bastante de ser mínimamente lógico. Es evidente que el fútbol ha cambiado mucho y aquello de las tardes de domingo con todos los partidos a las cinco ya no se lleva. Ahora se juega viernes, sábado, domingo y hasta los lunes. Con un partido a cada hora para que quien quiera pueda verlos todos. Las televisiones ponen la pasta y ellas mandan.



Ahora bien, con la de franjas horarias que tienen en todos esos días no pasa nada porque utilicen un mínimo de sentido común para poner los horarios. He leído estos días que el Granada solicitó el cambio de horario y la LFP se lo denegó. No hubiera pasado nada si este mismo partido se hubiese jugado ayer domingo a las 20.30, por ejemplo. Pero en fin, ellos sabrán.



Quizás es que hemos pasado demasiado tiempo en Primera RFEF y ya se nos había olvidado esto de los horarios, pero a mí me resultaba muy reconfortante tener todas las fechas de la primera vuelta con muchas semanas de antelación. Ahora no sucede lo mismo. A día de hoy sólo sabemos los horarios de las tres próximas jornadas. ¿Y a partir de ahí? Pues no sabemos nada. Si alguien tiene interés en algún desplazamiento y quiere reservar alojamientos con tiempo suficiente pues que se vaya olvidando. Y también espero un poco de sentido común el día que juguemos en Asturias.



Es evidente que si esos partidos nos los ponen un sábado o un domingo el desplazamiento de aficionados será masivo. Eso sí, si a la LFP le da por ponerlos un lunes pues nos podemos olvidar también de ir allí.



Una locura esto de los horarios. Si por lo menos nos dieran alguna explicación igual hasta lo podríamos entender.