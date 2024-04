Situación privilegiada

Se han disputado treinta jornadas y el Deportivo está donde quería, es decir, liderando la tabla. Si bien la distancia con su directo perseguidor no es sustancial -tan sólo un punto le separa del Barsa B- maneja una diferencia de cuatro o más puntos con el resto de aspirantes. Cualquiera firmaría esta situación al principio de temporada.



El caso es que, a falta de ocho partidos, los coruñeses jugarán cinco de ellos en Riazor y tres como visitante. Las salidas serán a dos campos teóricamente asequibles (Teruel y Sestao) y a otro a priori más complicado (Real Sociedad B). Como locales deberán de contar con el apoyo incondicional de la afición para recibir a equipos mejor situados en la clasificación: Unionistas, Cultural, Arenteiro, Barsa B y Real Unión.



Aunque nunca se puede decir qué clubes estarán involucrados hasta el final en la pelea por el ascenso directo; Dépor y Barsa B son los dos que han pisado el acelerador de manera más determinante en este tramo final del campeonato. Ambos están firmando una segunda vuelta gloriosa: nueve victorias, dos empates y ninguna derrota.



No conviene empezar a hacer cábalas sobre lo decisivo o no que pueda ser la visita del filial culé a Riazor ya que lo más inmediato será ganar a Unionistas. Los charros son un equipo incómodo a domicilio. Su última derrota lejos de Salamanca fue el 9 de diciembre. Para añadir más emoción, el sábado es muy posible que no pueda alinearse a Lucas Pérez que sigue sin entrenarse con el resto del grupo.



En este sentido, resulta anecdótico que los dos últimos duelos en los que el de Monelos fue baja por lesión se resolvieron con victoria blanquiazul a domicilio -Rayo Majadahonda y Cornellá-, sin embargo, en los dos únicos partidos en los que el Idiákez no se sentó en el banquillo por sanción -Nástic y Sabadell- el equipo no pasó del empate. Pura casualidad.



Se presenta un final de campeonato duro, exigente y emocionante que, sin embargo, cualquier competidor desearía encontrarse en la posición del Dépor en el mes de abril. Depender de uno mismo no tiene precio a estas alturas del campeonato.

@pgarcia_ramos