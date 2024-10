La Segunda División más deportivista

Y no, no me voy a referir a la temporada actual, sino a la 2019-20, de infausto recuerdo para todos nosotros por motivos de sobra conocidos. Resulta que hace pocos días me puse a echarle un vistazo a una de esas guías de la liga que tanto me gusta coleccionar y cogí la de esa temporada. Y, después de ver aquella plantilla del Deportivo con los Gaku, Montero, Jovanovic, Lampropoulos, Longo y demás figuras, me puse a echarle un ojo al resto de plantillas de Segunda. Cual fue mi sorpresa cuando me fijé en que prácticamente todos los equipos tenían algún ex jugador del Deportivo o que lo iba a ser en los próximos años. Ya sé que no es más que un hecho anecdótico, pero fue algo que me resultó muy curioso visto con los ojos de 2024.

Así, en orden alfabético, en el Albacete estaban Alberto Benito, deportivista unos meses en 2021, Olabe, que estuvo con nosotros la 2022-23 y Pedro Sánchez, que estuvo también una temporada de blanquiazul, la 2018-19. En el Alcorcón encontramos a dos ex deportivistas muy separados en el tiempo: Laure y Paris Adot. Y también Rui Costa, con un paso anecdótico en el Depor. En el Almería llegó a jugar nueve partidos aquella temporada nuestro Iván Barbero. En el Elche, miren por donde, llegó aquel año Mfulu. Y en el Extremadura estaban Borja Granero y Pinchi. En el recordado Fuenlabrada militaba Oriol Riera y luego llegó José Rodríguez. En el Huesca había hasta cuatro ex deportivistas: Pablo Insua, Luisinho, Juan Carlos Real y Pedro Mosquera. En la UD Las Palmas también había unos cuantos: Álvaro Lemos, Aythami y Rubén Castro.

El que se lleva la palma es el Lugo, donde encontré hasta seis jugadores en aquella temporada 2019-20. Carlos Pita, que debutó con el Deportivo en la 2004-05, Cristian Herrera, que lo ha hecho veinte años más tarde. Y además Canella, Gerard Valentín, Lebedenko y Hugo Rama. En el Málaga estaban dos que ese mismo año se vinieron para Coruña: Keko Gontán y Hugo Vallejo. En el Mirandés encontramos a Álvaro Rey. En el Numancia a Derik Osede y a Héctor Hernández. En el Oviedo a Alejandro Arribas y en la Ponferradina a Pablo Trigueros y a Pablo Valcarce. En el Racing de Santander siempre ha habido alguien, y aquella temporada tenían a Berto Cayarga. El Rayo Vallecano también iba bien servido: Paco Jémez en el banquillo y Abdoulaye Ba, Saúl García y Jony Montiel en la plantilla. El Sporting de Gijón tenía a Borja López, que en A Coruña jugó la friolera de cero partidos. Y para finalizar, en el Tenerife estaban el portero Adrián Ortolá y el extremo Nahuel Leiva.



Son un total de 18 equipos con jugadores que fueron o que lo serían en un futuro del Deportivo. No está nada mal. Solo se me han quedado fuera el Cádiz, que fue de donde vino Ager Aketxe, deportivista aquella temporada 2019-2020. El Zaragoza, que tenía a Víctor Fernández en el banquillo, y el Girona, que tuvo durante 23 jornadas a José Luis Martí como entrenador. Vaya, que si le echamos un poco de generosidad podemos decir que hemos hecho pleno y que todos los equipos de Segunda de aquella temporada tenían algún deportivista –pasado o futuro– en su plantilla.



Ya sé que esto son solo datos curiosos que se dan, pero puestos a elegir, prefiero recordar aquella temporada por anécdotas como esta que por lo que sucedió deportivamente. Eso casi mejor no recordarlo.