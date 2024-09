El San Tirso SD, un modesto ‘galáctico’

Con la conquista de la Supercopa Galicia, que trae con sigo la participación en la ronda previa de la Copa del Rey del presente año, el San Tirso SD, uno de los clubes históricos de As Mariñas, disfrutará esta temporada de la gloria que pocas veces un modesto llega a alcanzar.



Se funda en 1940 pero tenemos que comenzar refiriéndonos a la temporada 1943-44 en la que encontramos datos para relatar las andaduras de este club mariñán. En esa temporada compite en la Segunda División grupo B de la liga de As Mariñas, junto a los equipos del Almeiras, Cecebre, Celta de Rutis, y Burgo CF, clasificándose en primer lugar y participando en una liguilla de ascenso. En la temporada siguiente ya milita en la Primera División de As Mariñas junto a los equipos de Almeiras, Cambre, Cultural de Bergondo, Deportivo Obrero, Hércules, Marino de Mera, Mercurio de Iñás, Sada y Unión Campestre de Montrove, y es uno de los primeros equipos en conseguir el cierre de su campo, ya que en esas fechas no estaban vallados.



De esa primera época son recordados jugadores como el portero Antonio Abad o los jugadores de campo José Aba y Carlos Ricoy. Pero cuando empieza a destacar es en la década de los 50, concretamente en la temporada 1951-52 se proclama campeón de As Mariñas sin conocer la derrota en los 22 partidos jugados y con ocho puntos de ventaja sobre el segundo. Después juega una eliminatoria con el Sporting Ciudad, al que vence en O Monte 2-0, pero pierde en la Granja 5-1.



Su segunda hazaña la consigue en la temporada 1977-78, al ascender a la Primera Regional, junto a los equipos del Sporting Sada y Miño. Formaban aquella plantilla dirigida por Paco Lodeiro los jugadores que habitualmente componían la siguiente alineación: Francisco; Dans, Barbeito, Santiso; Suárez, Benito; Castro, Fariña, Manteiga, Sobrino y Vázquez. A esta hazaña le seguiría la consecución de la Copa de La Coruña el 29 de agosto de 1981, al vencer al Español SD coruñés en la final, después de eliminar nada mas y nada menos que a los conjuntos del Paiosaco, Vioño, Orzán e Imperátor, con un balance de 51 goles a favor y tan solo 15 en contra, en toda la competición copera. Aquel equipo, entrenado por José María Blanco, estaba compuesto por Francisco, capitán, buen portero y excelente persona, Vilaboy, Benito, Silva, Moncho, Lesta, Barreiro, Pardo, Roel, Zurdo, Aneiros, Javier y Aba.



Alcanzó los títulos de campeón de la Copa Diputación en 1983, y la Copa de As Mariñas-Arteixo en las temporadas 2008-09 y 2010-11, esta con Fernando González en los banquillos. Pero si todo su historial lo ha convertido en un referente en el fútbol de la comarca, la gesta de esta última temporada, que será difícil de igualar, lo convierte en un modesto ‘galáctico’.



Primero campeón de la Copa de A Coruña, al derrotar al Victoria coruñés en los penaltis, después campeón de la Copa Diputación al vencer al O Val por 1-0, con un gol de Álex Segade, y finalmente al proclamarse campeón de la primera Supercopa de Galicia al vencer al Cultural Areas de Ponteareas, por un global de 5-3, para los jugadores verdes, dirigidos ahora por Fabio Rodríguez.



A esto he de añadir la magnífica labor realizada en las categorías inferiores del club.