Ruido en el Coliseum

En un tiempo destinado al ocio el fútbol cierra por vacaciones así que este sábado en A Coruña todos miramos a la canasta, al Básquet Coruña, que en fechas tan festivas se expone ante uno de los duelos más decisivos de la temporada. “Cuatro victorias no están tan mal para un recién ascendido”, expone Diego Epifanio. Y no le falta razón al entrenador del cuadro naranja. También es cierto que al menos el quinto éxito estuvo bien cerca en el partido de Granada. Ojalá no lo echemos de menos.



El caso es que el equipo necesita ganar. Y el Bilbao Basket llega en idéntica situación clasificatoria, un rival directo en un contexto en el que todos quieren acelerar y que además no pilla a los de Epi en el mejor momento, con Scrubb y Gus Lima en el dique seco y LJ Figueroa ya al margen. En todo caso no caben excusas y sí esfuerzo y apoyo. El entrenador deslizó ayer un cierto desagrado por la frialdad del público del Coliseum en ciertos momentos. Quizás sea el peaje por generar esa cultura de club que se está edificando a pasos agigantados, pero que aún no se ha alzado del todo.



Hoy es un buen día para que todos demos un paso al frente, el equipo y los aficionados, una jornada perfecta para que el Coliseum sea el fortín que apriete al rival aunque se ponga en ventaja en el marcador, para que todo ese magnífico escenario que tanto ponderan propios y extraños ayude al equipo a sumar victorias y empiece a generarse un ambiente especial que de alguna manera se pueda parangonar al que todos disfrutamos en Riazor.