Regatón de Diego y Flo. Porque no fue nada fácil aguantar la presión después de que el día anterior se suspendiera dos veces la medal race, una cuando iba bastante avanzada la regata. Y ya en la regata, con el fuera de línea de la salida, que no se sabía muy bien quién había sido... sufrí mucho pero ellos tomaron las decisiones correctas, lo hicieron todo bien y ganaron el oro.



La verdad es que me trajo muchos recuerdos de cuando ganamos el oro en Londres. Sobre todo al final de todo, que ya era imposible que los cogieran. Entonces me acordé de cómo a mí me salía la sonrisa mientras miraba para Ángela cuando nos sabíamos campeonas. Me imaginaba que ellos también iban sonriendo.

Ya son nuestros herederos. Los dos en Tokio no tuvieron el resultado que querían. Y siguieron insistiendo. Pero me tengo que acordar de Iago López, regatista de Portosín que fue el compañero de Diego tanto en Tokio como en Río, que me imagino que estará muy contento por ellos. Parte del trabajo de esa embarcación es suyo y hay que reconocerlo.



Tanto Diego como Flo son dos grandes regatistas. Cuando Diego era pequeño ya destacaba en las regatas y todos lo conocíamos como ‘el bueno de Santander’. Los dos han tenido gran resultados en todas las categorías por separado. Y se han adaptado muy rápido a navegar juntos, que no es tan fácil como parece. Pero ellos son buenos en todo. Eso es talento.

Sofía Toro fue campeona olímpica de vela en Londres 2012 y es gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar