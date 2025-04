No puedo estar más en desacuerdo con quien recela de la tierra de nadie. La tierra de nadie es la tierra prometida para el Dépor tras una larga travesía en el desierto. La tranquilidad era el éxito, entrar en el play off, la matrícula de honor para un equipo con tanto potencial en alguno de sus compartimentos como hipotecas en otros. Precisamente porque es preciso redefinir roles, asegurar el futuro y concretar una dirección, la tierra prometida es, también, una tierra de oportunidades.



La competición continúa. Y lo que queda por delante recuerda a esos días de instituto en los que los exámenes se habían acabado y acudir al centro era rutina obligada por imposición del calendario lectivo. Así lo sentían (sentíamos) los que aprobaban a la primera, claro. Pero aquellas jornadas eran también la oportunidad para que algunos más rezagados se rebelasen contra las notas ya otorgadas. Muchos sabían ya que su futuro era negro. Otros veían en esa ventana un rayo de luz con el que alumbrar sus méritos para seguir adelante.



A esa disparidad entre realidad ya definida -para bien o para mal- y futuro por definir se enfrentan ahora todos los integrantes del vestuario blanquiazul. Por eso no hay que hacerse esperar con quien ya ha aprobado con nota o suspendido sin remedio. Planificar no puede esperar, como insinuó hace diez días Fernando Soriano. No hay por qué hacerlo, como demuestra la renovación de Ximo Navarro. Por mucho que la pelota siga rodando, es momento de empezar a tomar decisiones sustanciales.