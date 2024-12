Planificación, paciencia y resultados

Si enumeramos una lista con los nombres de Albert Cots, Reynaldo Benito, Albert Aliaga, Félix Hernández, Óscar Fernández-Arenas, Carmen Lence, Isabel Iturbe, María Dolores García Mascarell, Vicent Solà y Gorka Aixàs probablemente pocos sepan de qué estamos hablando. Si a la lista sumamos a Antonio Jesús López Nieto quizá alguien más sepa por dónde van los tiros. Si a todos ellos unimos a Sitapha Savané, Josean Querejeta, Juanan Morales, Marc Gasol, Joan Laporta y Florentino Pérez el asunto ya está claro.



Los diez primeros son, por ese mismo orden, los presidentes y presidentas de Manresa, Zaragoza –fue jugador pero apenas pisó la ACB–, Lleida, La Laguna Tenerife, Fundación Granada, Breogán, Bilbao, UCAM Murcia, Valencia y Andorra. El exárbitro internacional de fútbol es el máximo dirigente del Unicaja malagueño. Los exbaloncestistas dirigen a Gran Canaria, Baskonia, Joventut y Girona. Los dos últimos creo que no necesitan presentación.



Es una obviedad que el baloncesto no es el fútbol. No al menos por estos lares. El presupuesto del Básquet Coruña en su primera temporada en la división de honor nacional –poco más de 4,5 millones de euros– es bastante inferior al que manejaba el Deportivo el curso pasado en la tercera categoría del fútbol español. No es el deporte de la canasta un negocio que asegure los beneficios tan jugosos que proporciona el fútbol al más alto nivel. Aún así, por fortuna siguen mojándose por mantener vivo el espectáculo del basket muchos empresarios que ni son los que manejan más dinero ni son los que tienen más ansias de fama.



La entidad naranja tiene desde este martes nuevo presidente. La llegada al cargo de Pablo de Amallo Corral es un ejemplo más del continuismo bien medido y bien plasmado del que lleva muchos años haciendo gala el club cestista coruñés. El Básquet Coruña suma seis presidentes en casi 30 años. Es decir, que los cinco anteriores han permanecido en el cargo una media de cinco años y medio por cabeza, tiempo suficiente para planificar objetivos y cumplirlos, con paciencia y sin presión. O al menos sin mayor presión que la autoimpuesta. Si algo ha hecho este club es crecer un poco más cada día desde el único paso atrás de toda su historia, la venta de la plaza en LEB Oro al Zaragoza en 2002 a cambio de 300.000 euros.



Con Pablo de Amallo arranca una nueva etapa del mejor club de baloncesto coruñés de su historia: en la ACB por primera vez, con 7.000 socios, llenando el Coliseum en un par de partidos y una plantilla ilusionante. Pero siempre con una máxima, como decía el director general Joaquín Aneri en la previa especial de la ACB en DXT Campeón: “Tienes cinco, gastas cuatro. O cuatro y medio, pero nunca cinco y medio”.