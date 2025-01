Intercambio de golpes, alternativas en el marcador... Y los pequeños detalles decidieron el final.El Breogán arrancó con un 12-0, producto de su ataque certero en las transiciones y en una férrea defensa que provocó de forma continua una concatenación de errores del Básquet Coruña. Dos triples, de Scrubb y de Thompkins, metieron en el partido al Leyma, y a partir de ese punto se mantuvo la igualdad hasta el final del partido.



Excelente el planteamiento por parte de Diego Epifanio. El Breogán buscaba constantemente el juego de high-low, pero el técnico del Básquet Coruña paraba esa situación, sobre todo cuando los locales buscaban constatemente a Sakho, aunque a pesar de ello fue uno de los MVP del derbi. El Leyma consiguió limitar los puntos del Breo en situaciones de transición, y el equipo de Luis Casimiro, sin este recurso y sin el high-low, se atascaba.



El plan de partido y las rotaciones de Epi me parecieron excelentes. Ante la situación en la que venía el equipo: virus, lesiones, cansancio, etcétera, la estrategia me pareció propia del más exquisito de los relojeros, de forma que las piezas pudieron rendir al máximo sin el desgaste excesivo de otros partidos.



Es de ley destacar que, después de la caída en la pista del Baskonia, el trabajo de recuperación mental y anímica ha sido fantástico para llegar a este partido, cargado de presión y de tensión, y tener a todo el plantel con toda la capacidad de concentración que ha demostrado el Leyma.



El dominio del rebote por parte del equipo coruñés se mantiene, en Lugo cogió 38; pero las pérdidas de balón, también: 16. Y en estos partidos igualados se nota. Los pequeños detalles no son más que un despiste en defensa que cuesta una canasta, un par de pérdidas en momentos de ventaja, algún tiro libre fallado..., que lo hacen es favorecer al contrario o no te permiten abrir más la diferencia en el marcador.



De todas maneras, lo peor sucedió en los veintidós últimos segundos: las posesiones, los tiros que tuvo el Básquet Coruña no solo para, en ese momento, empatar o incluso para ponerse por delante en el marcador, no fue capaz de meter ninguno, pero hasta este tramo decisivo llegó con opciones de ganar.



Y ahora llega Heurtel, genial incorporación, que puede ayudar tanto en el ‘1’ como en el ‘2’ y ampliará la rotación con plenas garantías. No sé si esta contratación es causal o casual; me da exactamente igual, porque es un excelente fichaje. Y necesario para que consigamos que Taylor llegue más fresco hasta el final. Pero este fichaje es como si vas a pasar la ITV y te dicen que hay que cambiar las ruedas, y lo que haces es cambiar las pastillas de freno. Pues así no se pasa la ITV. Necesitamos un ‘3-4’ o un ‘3’ puro. Y si no hay, tampoco hay que precipitarse. Pero ya es tiempo; no podemos seguir regalando.