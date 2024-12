Un paso importante

El Leyma Coruña acaba de conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada. Algún día tenía que llegar, y fue con mucho sufrimiento, pero el caso es que ahora los de Diego Epifanio también saben lo que es ganar como visitantes en la ACB.



Mucho se habla de lo importante que es hacer del Coliseum un fortín. Las victorias en casa se pueden considerar la base en la que se asiente la permanencia. Pero en una categoría tan exigente también vienen muy bien las que se consiguen en otras pistas.



Y más si se producen de una manera épica, con prórroga, como sucedió el domingo en Lleida. Fue la mejor manera de empezar un mes de diciembre en el que esperamos muchas más alegrías en la plantilla naranja.



Lo más inmediato es el partido de esta semana. Llega Manresa al Coliseum. Un equipo que en su día fue capaz de ganar la liga. Y, en fechas mucho más recientes, derrotar al Barcelona. Así que no hay que fiarse de este conjunto catalán, que vendrá a A Coruña dispuesto a alargar su buen momento.



Pero enfrente tendrá a un debutante cuya mayor virtud es que no lo parece. El Leyma sigue en la zona baja, cierto, pero ya ha dado muestras de que va muy en serio. Que no sufre mal de alturas. Los pupilos de Diego Epifanio aspiran a seguir sumando y a no dejar de dar alegrías a su afición.



A ver qué sucede el sábado. El partido promete mucha emoción, y esperemos que se decante a favor de los anfitriones. Y, si puede ser sin prórroga, mucho mejor. Que todavía quedan muchos minutos por disputar.