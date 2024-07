¿Nos interesa ser sede del Mundial 2030?

Ya antes de empezar a soltar la parrafada les digo mi opinión. Yo digo que sí, que nos interesa que nuestra Coruña sea sede del Mundial 2030. A día de hoy parece que está hecho y que nuestra ciudad será una de las elegidas, pero como todo en esta vida, mejor no lanzar las campanas al vuelo y vamos a esperar a que la FIFA lo haga oficial. Hasta ese momento está muy bien lo de ser optimistas, pero mejor ser prudentes.



Dice el proyecto que se van a hacer las mayores obras que jamás ha habido en Riazor. Es cierto que en el Mundial de 1982 se remodeló por completo el estadio y se derribaron todas las gradas que había entonces para construirlas de nuevo. Se construyó una tribuna nueva mucho más grande y moderna, se hicieron de nuevo las dos preferencias y desapareció la tan recordada Grada Elevada, tanto en Tribuna como en Preferencia se pusieron bancos de plástico con los colores blanquiazules, se remodelaron el resto de gradas…todo nuevo. Pero nada comparado con el proyecto actual que aumentará el aforo hasta los 48.000 espectadores y las reformas en las calles exteriores. Y aquí es donde empiezan las posibles reticencias al proyecto.



No hace mucho, un señor que se sienta en la fila de atrás de mi localidad decía que para qué queríamos ese aforo, que por muchos socios que haya y mucha lista de espera que tengamos, lo normal es que a Riazor vayan poco más de 20 o 25 mil espectadores, que no está nada mal, pero que implicaría ver el estadio a medio llenar en la mayoría de los partidos. También se acordaba ese mismo señor de los partidos que vimos hace ya más de 40 años. Decía que para ver un Perú – Camerún y un par de partidos más no merecía la pena el esfuerzo. Y lo mismo hablaba de las reformas exteriores.



A nadie le agradan las obras en casa y, si nos tiramos dos o tres años con reformas en Riazor, pues las molestias están ahí. Sobre todo los de Preferencia, que parece ser que la van a tirar entera. Pero, como todo en esta vida, quien algo quiere algo le cuesta, y una vez acabadas las obras todos vamos a disfrutar del resultado.



Yo, desde que cambiaron la cubierta ya no me mojo cuando llueve. Y vaya si se nota. También he oído voces discordantes acerca de la remodelación de la Avenida de la Habana y de Manuel Murguía. Hay quien dice que se deberían mejorar otras vías de la ciudad antes que esas dos, que están en muy buen estado. Y también hay quien tiene miedo al comportamiento de las aficiones que puedan venir, y más tras ver algunas imágenes en esta Eurocopa.



Sin ánimo de contradecir a nadie, no creo que todo va a ser como lo pintan por ahí. Yo creo que tendremos partidos muy interesantes, que serán más de los tres que hubo en 1982, que las aficiones no darán ningún problema serio, que aquí ya han venido a jugar equipos ingleses, griegos, franceses, italianos… y nunca hubo nada gordo que lamentar.

Las infraestructuras en la ciudad mejorarán notablemente, y no sólo las dos calles que dan al estadio. Y eso es algo que luego quedará para siempre. Y por no hablar de la repercusión que tendrá nuestra Coruña a nivel mundial. Aunque tal y como se pone de gente esta ciudad en verano creo que mucha falta no hace darle más publicidad.



Y en cuanto al aforo… si el Depor nos sigue dando alegrías igual nos hacen falta algunos asientos más. Que los 32 mil actuales se nos han quedado cortos con el equipo compitiendo en la Primera RFEF.