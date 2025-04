El deporte forma personas e inculca valores, como el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, el saber ganar y saber perder.



el deporte es mucho más que un resultado Y debemos de enseñar a muchos padres que no todo vale para ganar, o se gana o se aprende. Yo como jugador aprendi mucho de las derrotas. Siempre me gustó jugar contra equipos mejores, ya que exigían más esfuerzo para ganar. Eran partidos en los que no había un minuto de relajación que podías ganar o perder, pero salías con una sonrisa enorme en la boca cuando pitaban el final del partido porque lo habías dado todo, y una de dos: o ellos habían ganado y los felicitabas y reconocías que habían sido mejores o habíamos ganado nosotros normalmente en el último minuto con un ensayo en el ala o entrando de meleé.



No me gusta nada en cualquier disciplina cuando pitan a un equipo antes del partido al entrar a jugar. Tenemos que darnos cuenta que sin contrario no podemos jugar y divertimos. Y sin árbitro tampoco. El deporte no es gritar, insultar, silbar, amenazar o darnos de hostias por llevar una camiseta diferente. En el rugby al acabar el partido se hace un pasillo al equipo contrario para agradecer el haber venido a jugar. Y después del pasillo los dos equipos juntos aplauden a la grada a las dos aficiones por venir a verlos. Después de la ducha nos reunimos todos juntos en el tercer tiempo (que pagan los jugadores del equipo de casa) junto con el árbitro a tomar algo y comentar el partido.



Tenemos que entender que vamos a ver un evento deportivo y que nos gusta ver un buen partido sea del deporte que sea y aplaudir a los dos equipos por su juego. En el rugby en los estadios las aficiones están juntas y no hay un solo problema (Inglaterra, Francia, Argentina... por poner varios ejemplos). Algunos de estos países en otros deportes tienen aficiones que son realmente salvajes, que van a todo menos a disfrutar de un deporte. Esto tiene que ver con el respeto y la educación. Como personas del deporte, como clubes, debemos de tomar medidas contundentes y tener nuestros códigos de disciplina y de conducta para que no se nos vaya de las manos y podamos seguir disfrutando de nuestro deporte y de nuestras disciplinas deportivas.



Mi apoyo total al Orillamar de fútbol por la decisión que tomaron en la Porto Cup.