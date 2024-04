No hay dos sin tres

POCAS VECES RESULTA TAN APROPIADO ESTE DICHO POPULAR. El Fabril consiguió una victoria épica frente al Coruxo, en lo que supone un paso más de los pupilos de Óscar Gilsanz en la lucha por la permanencia. ¿Y qué me dicen del triunfo del Depor frente a la Cultural Leonesa? Con un ambiente espectacular (casi 30.000 almas en Riazor), un golazo de Lucas y la sentencia de Davo, con asistencia de Cayarga (cómo me gusta acordarme de los menos habituales. Aquí todo el mundo pone su grano de arena).

Pero esto no ha terminado. Pues sí, hoy es el turno del Depor Abanca. Las de Irene Ferreras llegan a estas alturas de la temporada en una situación óptima. Hay que conseguir el ascenso. Porque es el momento. Todo se ha puesto a favor. La afición llena las calles, la climatología acompaña, los dos equipos masculinos ya cumplieron... No hay que meter presión al femenino. Supongo que ellas ya están lo suficientemente enchufadas como para que nadie les diga nada. Así que, a ello. Hagamos que este fin de semana sea maravilloso... Y lo que queda por disfrutar.