Nadie se cree que en Granada se vaya a jugar a las 16.15

Lo marca el calendario, pero nadie se cree que el Deportivo vaya a jugar en Granada el sábado 7 de septiembre nada menos que a las 16.15 de la tarde. No parece arriesgado elucubrar que si jugadores y aficionados se congregan a esa hora en el Nuevo Los Cármenes sufrirán los rigores de una intensa solana y una temperatura bajo la que no debería practicarse deporte. Tampoco presenciarlo. Nada de eso importa en LaLiga, que señala el duelo para esa hora y lo cambiará sin pestañear. Mientras tanto quienes planean excursiones para acudir al partido se encuentran en una disyuntiva: lo normal es que el partido cambie de hora, lo peor es si cambia de día. No se podía saber que a esa altura de septiembre a primera hora de la tarde las condiciones son inapropiadas para la práctica del fútbol.