La mutación del statu quo

Algunas veces el discurrir de los hechos confirma que lo programado no es la decisión adecuada. Ante esta anormalidad un buen gestor es el que reconoce su error y trata de enmendarlo para no volver a repetirlo y evitar inconvenientes similares. Sin embargo, uno malo mira con indiferencia para otro lado como si la contrariedad no hubiese sucedido y aguarda que los días pasen con el objetivo de que el fallo cometido quede en el olvido lo más rápido posible.



Hace escasas semanas el futbolista español del Manchester City Rodrigo Hernández ‘Rodri’ denunciaba lo cargado del calendario de la presente temporada y advertía del peligro de posibles lesiones. A los pocos días el centrocampista rompió los ligamentos de su pierna derecha lo que le impedirá vestirse de corto el resto del actual curso. Este hecho no ha sido el único y tras el jugador ‘citizen’ ha habido nuevos percances semejantes para los protagonistas que los han sufrido, siendo los más notorios el del portero del Barcelona Marc Ter Stegen y el del defensa del Real Madrid Dani Carvajal.



La FIFA y la UEFA, organismos que rigen los designios del deporte rey, no han mostrado preocupación alguna por las últimas bajas que se han producido en los campos de juego y con desapego tampoco han querido tomar en consideración lo afirmado por Rodri dando a entender que la intención es que todo se mantenga igual en el futuro. Ellos sabrán, pero el denominado ‘virus FIFA’ que vivimos estos días ha provocado el inicio de una mutación que podría poner en jaque el statu quo en el que se encuentra el fútbol mundial. Están avisados.