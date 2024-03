Muchos exjugadores de Nàstic y Deportivo

N o tenía yo muchas esperanzas de encontrar muchos futbolistas que hayan vestido la camiseta del Nàstic y del RC Deportivo a lo largo de sus carreras. Me acordaba de los que están actualmente en el Nàstic -Pablo Trigueros y Gorka Santamaría- y de unos pocos más. Pero cual fue mi sorpresa cuando me puse a rebuscar por la red y me encontré con algo más que un puñado de ellos.



En la 2006-2007 el Nàstic disputó su única temporada en Primera en más de 70 años y en el banquillo se sentaba Luis César Sampedro, que lo había ascendido el año anterior. Volvió a descender al acabar esa temporada, pero el enorme éxito ahí quedó. De su breve etapa en el banquillo de Riazor casi mejor no hablamos. En ese mismo año -2007- les cedimos al Nàstic a Rubén Castro en una de las infinitas cesiones a las que sometimos al canario (Albacete, Racing, Nástic, Huesca y Rayo Vallecano) antes de que recalara definitivamente en el Betis y se hinchara a meter goles mientras aquí nos desesperábamos con los Tabordas de turno. Otro de los que cedíamos sistemáticamente hasta que lo recuperamos para jugar en Segunda fue a Álex Bergantiños, que después de mandarlo dos años a Jerez y otro a Granada, lo cedimos en la 2010-2011 al Nàstic. Al año siguiente volvió a Coruña y todo lo demás ya es historia viva del Depor.



Otro de los que me acordaba de que jugaron en el Nàstic fue Gerard Valentín, ya que le fichamos directamente desde ese club en 2017.



Y también me acordaba de la cesión de Raúl Albentosa en 2018 para luego rescindirle definitivamente el contrato. También me acordaba de José Luis Deus, que en su día era un futbolista muy prometedor en el Deportivo pero que acabó desarrollando casi toda su carrera en equipos como el Hércules, el Racing de Ferrol, el Sporting de Braga, el Xerez, el Salamanca o el Terrassa, además del Nástic, donde jugó la temporada 2001-2002. Y uno de mis más antiguos recuerdos es el de Blay, un portero que vino en 1980, cuando jugamos por primera vez en Segunda B y que prácticamente no jugó.



En cambio, de los que no tenía ni idea de que habían estado en Tarragona tenemos a algunos que jugaron allí al final de sus carreras futbolísticas, como Aythami, que fue titular en el Nàstic en la 2021-2022, o el portero Juanmi, que lo hizo en la 2007-2008 con 36 años. E incluso Luis Miguel Ramis, que fue campeón de Liga con el Depor y que jugó en el Nàstic hasta 1991, cuando se fue al Real Madrid, y que volvió a Tarragona en la 2001-2002. Y lo mismo me pasó con Alberto Lopo, que ya no me acordaba que se fue del Depor en 2016 para jugar cinco partidos con el Nàstic la temporada siguiente.



Que no supiese que Alberto Benito o Álvaro Rey hayan jugado con los tarraconenses supongo que es del todo perdonable. Fue tan poco lo que jugaron en Riazor y los años que pasaron entre vestir una camiseta y la otra, que es hasta anecdótico. El primero estuvo en la 2012-2013 en Tarragona y aquí en 2021 jugó dos partidos. Y el segundo estuvo hasta 2012 con el Nàstic y aquí unos pocos partidos en 2022. Y no sabía tampoco lo de Miku, que por lo visto jugó en Tarragona en la 2007-2008 con sólo 22 años. Desde hoy ya lo sé. Ni tampoco sabía lo de Rayco Rodríguez, que estuvo entre 2016 y 2018, pero como no jugó nada pues es lógico que no lo supiera.



Y acabo con Pablo Marí, que estuvo allí hasta 2016 y con nosotros en la 2018-2019, y seguramente habría jugado más temporadas si aquel cabezazo en Mallorca hubiera entrado el día del fatídico play off. Se acuerdan, ¿verdad?



Muchos jugadores vistieron ambas camisetas. Nunca lo hubiera imaginado.