OPINIÓN | Mover los marcos

Primero fue la consecución matemática de los objetivos. Ahora se trata de terminar todos los partidos de la temporada. Cualquier coartada es buena para mover los marcos de una decisión que, cuanto más tiempo se dilate, más daño hará a ambas partes antes o después.



Con la temporada terminada y la permanencia en el bolsillo, cada día que pasa resulta más incomprensible que el Deportivo siga sin tener confirmado a su entrenador para la temporada 2025-26. Personalmente me resulta incomprensible que no se tenga claro que Óscar Gilsanz sea el elegido, pero a estas alturas me conformaría con que desde el club hubieran decidido sobre el técnico que se sentará en el banquillo cuando comience la próxima campaña. Cualquier técnico.



Y es que llegados a este punto, la situación resulta hasta cómica. ¿Qué más tiene que demostrar el betanceiro? Y en caso de que desde la dirección deportiva consideren que tiene algo que demostrar, ¿realmente son tres partidos intrascendentes con medio equipo en la enfermería una buena muestra para hacer la evaluación final?



Ante este compás de espera y viendo los precedentes, la sensación que transmite todo este inmovilismo es que Gilsanz no termina de convencer a pesar de sus números en el año de debut en Segunda. Puede ser lícito, aunque el listón para otros sí se colocó en cumplir el objetivo de seguir en el fútbol profesional. Sin más. En todo caso, nunca será justo tener a un deportivista como segundo plato al que recurrir en caso de no conseguir el sí de ninguno de los candidatos que colme las expectativas de los que deciden. Aunque no sería la primera vez.