Mella, Braithwaite y los cabezas pensantes

Algunos dirigentes pretenden hacer ver al resto de los mortales que el deporte es algo que está bien planificado y que sin su labor las competiciones no serían tan perfectas. Puede ser, no lo dudo, pero a veces suceden hechos que tambalean los argumentos de los cabezas pensantes de los organismos que mandan en las cosas más importantes de las menos importantes.



El que más y que menos tiene claro que estos días se disputa en Alemania la Eurocopa, que llegará a su término el domingo 14 de julio con la celebración de la final. Esta semana, el jueves 20, se pondrá en marcha la Copa América en Estados Unidos, torneo que concluirá el mismo día del campeonato organizado por la UEFA. Este hecho de solapar eventos parece de años pretéritos en los que nadie quería dar su brazo a torcer al imponer sus galardones sin pensar en lo primordial, el aficionado.



Pese a lo dicho, los despropósitos son todavía mayores y la muestra es que ayer Dinamarca debutó en la presente edición de la Euro en el Stuttgart Arena en un duelo que protagonizó ante Eslovenia (1-1). Lo curioso del tema es que a la misma hora se midieron en el partido de ida de la final del Playoff de Ascenso a la Primera División el Oviedo y el Espanyol, que concluyó con victoria carbayona de 1-0. El delantero perico Braithwaite, internacional danés, pudo jugar en el Carlos Tartiere al no ser convocado por el combinado nórdico, pero en caso contrario no lo haría. Al Deportivo le pasó algo diferente al ser llamado Mella para la Sub-19 y no disponer de sus servicios...