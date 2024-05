El María Pita Hockey Club

Desde siempre ha sido nuestra ciudad pionera en la práctica del hockey sobre patines. Desde la época de los años 50, cuando se jugaban partidos en la plaza de María Pita o en la Rotonda de Riazor, hasta la construcción de las Polideportivas del Estadio. Allí, cuando eran pistas descubiertas, se fomentó este deporte organizando algún Teresa Herrera con equipos catalanes y portugueses, durante las fiestas de María Pita.



Fueron varias las sociedades que crearon equipos masculinos para la práctica de este deporte: El R.C. Deportivo, el Casino, el C. C. y D. Santa Lucía, el Imperio O. J. E., el Centro Asturiano, Club del Mar, o después los colegios que contaban con pista cubierta como Dominicos, Liceo La Paz, Santa María del Mar o la Compañía de María, que ya forman parte de la historia del hockey rodado coruñés.

Pero hoy traigo a esta columna a un club de corta duración, que inició sus actividades a mediados de los 60 y se retiró de las competiciones en diciembre de 1971. Los orígenes del María Pita H. C. datan del año 62 cuando un grupo de jóvenes que solía patinar en la plaza de María Pita, decidieron crear un club. Los Celso Madriñán, Julio Orozco, Javier Ferreiro, Guillermo Abeijón o Javier Lago, se dirigieron al padre de este último, el entusiasta directivo Manuel Lago Castro, que era vicesecretario de la Federación cuando presidía la Gallega Norte Francisco Méndez Aspiroz, para ofrecerle la presidencia. Parece ser que en principio había renunciado en favor del padre de Abeijón, pero figurando Manolo Lago como directivo. Pronto tomaría las riendas del proyecto, en el que le acompañaban en la iniciativa Roberto Moskowich y Manuel Ricoy, entre otros, también vinculados con el deporte coruñés de la época. Con el entusiasmo que les caracterizaba llegaron a tener 200 socios y se les conocía como el equipo de la calle de la Franja, domicilio de la familia Lago. Iniciaron su andadura con la modalidad de carreras, compitiendo en individuales y en relevos, que se celebraban en dicha plaza. Al mismo tiempo crearon equipos de alevines, pasando después a infantiles, juveniles y seniors.



En la temporada 1966/67 el equipo juvenil se proclama campeón y queda tercero en el Campeonato Nacional celebrado en Gijón. En noviembre del 68 se enfrenta al Deportivo, al que vencen por 9-2, lo que demuestra su pujanza en esos años, alineando a Paredes, Enrique, Rodríguez, Lago II, Chavert, Rial y Zapata, en partido celebrado en Gandarío, al estar en obras la Polideportiva de Riazor.

En esta categoría también jugarían después Diego Vela, Andrade o Juan Carlos. Llegarían a jugar en la Liga Nacional juvenil, enfrentándose a equipos como el Rayo Vallecano, Real Oviedo, o Pola de Lena, campeón de Asturias. El conjunto Senior se estrena en la temporada 68/69 y en el recordamos a los porteros Luis Valiño y Manuel Cabado y a los jugadores de campo José Valiño, Cachafeiro, Chavert, Lago, Torres o Vidal.

Esta actividad finalizaría en la temporada 71/72, ante las dificultades económicas y el cansancio de sus directivos. Dos décadas después, algunos de aquellos jugadores decidieron resucitar el club y consiguieron participar en competiciones oficiales hasta el año 2009. Sirva esta breve reseña para recordar a aquellos entusiastas impulsores del hockey sobre patines entre los niños y jóvenes coruñeses.