El Liceo, a tope con una original campaña de abonados

No es fácil hacerse un hueco en una ciudad donde dos equipos, el Dépor y el Leyma Coruña, han generado tanta expectación. Pero el Liceo también quiere su parcela de protagonismo, de manera que, uniendo esfuerzos con el ilustrador Antón Lezcano, promueve una campaña de abonados muy original.



La ciudad le tiene un especial cariño al equipo verdiblanco. Pero también hay que demostrarlo rascándose el bolsillo. No mucho, porque los precios son bastante populares.



Es de esperar que el Liceo consiga triunfar no solo en la cancha, sino también en la grada. El aficionado deportivo medio de la ciudad está satisfecho por tanta oferta, pero a la vez supone un problema, porque habrá veces que no pueda asistir a todo. Sin embargo, que no se olvide del club más laureado de Galicia.