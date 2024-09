El Laracha CF no puede desaparecer

La noticia publicada en este diario el pasado mes de julio sobre la última asamblea del Laracha, en la que se anunciaba que el club no participaría en las competiciones de la temporada próxima a comenzar, así como las dificultades para encontrar una nueva directiva, me hace reflexionar en la diferencia entre los tiempos actuales y los no muy lejanos en los que este histórico club de fútbol era puntero en la comarca y brillaba en todas las competiciones en las que participaba.



El Laracha CF inició su andadura en la temporada 1965-1966, en la entonces Liga de Arteixo, siendo su primer presidente Maximino Canedo González, apodado Montesclaros. Enseguida conseguiría varios campeonatos en dicha Liga, pasando a la Segunda Regional en la temporada 1983-1984. Sus éxitos continuaron en los años 90 ascendiendo a la Regional Preferente y consiguiendo llegar a varias finales de la Copa de La Coruña, alzándose con el trofeo en los años 1992, 2000 y 2022. En la temporada 1996-1997 alcanzaría el ascenso a la Tercera División Nacional, y llegaría al culmen de sus éxitos en la temporada 2005-2006 en la que llegó a disputar la fase de ascenso a la entonces Segunda División B. Un club que ha llegado a ser filial del RC Deportivo en la década pasada.



Desde los tiempos de aquel primer campo al borde de la carretera, hasta el actual campo municipal, han sido muchos los jugadores que han defendido la camiseta roja y verde del club larachés.



Empezando por aquellos que disputaron la primera Copa al Santa Margarita en Riazor, que perdieron por un apretado 3 -2, hasta los que vencieron al Club del Mar de Caión en los penaltis en la edición del 2022, el Laracha ha tenido excelentes plantillas formadas por muy buenos jugadores. Mi recuerdo para aquel equipo en el que figuraban mis amigos Gabriel y Chucho, los hermanos Velo, ya fallecidos.



Con Esteban en la portería, Crespo, Pucho y Gerardo, en la defensa, Velo I y Mijares en la línea media, y David, Leboris, Velo II, Núñez y Docampo en la delantera, estuvieron muy cerca de alcanzar su primera Copa de La Coruña.



También debo mencionar a los que se enfrentaron al Parla madrileño en la fase de ascenso de la temporada 2005-2006.



Los Casal, Javi Angeriz, Torrente, Michel, Rivas, Javi Villar, Nando, David Vidal, Dani, Jesús, Iván Pérez, Juanchi, Pablo Fernández y Rubén.



Pero fueron muchos más los que destacaron en este equipo a lo largo de sus casi sesenta años de historia, como los porteros Santi Ríos, Ibán o Periscal, y jugadores como Piqueta, Gerardo, Ramiro, Souto, Manolo, Miniño, Javi Soneira, Iván López, Vicente, Sergio, Chus, Pereda, Gonzalo o Simón, entre otros muchos. También fueron emblema de este club los entrenadores Pombo, Quico, Juan Riveiro, Gamallo, Pedro Vila, José Luis Vara o José Antonio Cambón.



Asimismo el club ha contado con destacados presidentes desde Canedo, pasando por Eliseo Velo, Ricardo Rabuñal, Tito Patiño, hasta el último mandatario Juan José Fuentes, que sin regatear esfuezos supieron afrontar las dificultades económicas de cada época, llevando al club a metas importantes.



¿Como es posible que un club con esa historia -que llegó a tener doscientos socios- pueda desaparecer? Las deudas pendientes no pueden ser obstáculo para que gente que sienta los colores del Laracha no den un paso al frente.



¿Que piensan los antiguos integrantes de aquella Peña Marchica? Empresas y bancos con presencia en la localidad y el propio Concello deben también echar una mano al Laracha, como emblema del municipio. Todo menos desaparecer.